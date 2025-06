Inschrijving Burendag 2025 is gestart

Regio – In het laatste weekend van september is het weer zover: Burendag 2025. Dit jaar viert deze landelijke traditie haar twintigste jubileumeditie. Wat ooit begon als een initiatief om buren dichter bij elkaar te brengen, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend feest van ontmoeting, samenwerking en verbondenheid. Ook dit jaar bundelen Douwe Egberts en het Oranje Fonds hun krachten om van Burendag een dag te maken die ertoe doet.

Behoefte aan contact

De cijfers liegen er niet om: meer dan zestig procent van de deelnemers ervaart na Burendag meer contact met de buren. Bijna de helft voelt zich na afloop vrijer om hulp te vragen aan buurtgenoten. Kleine gebaren maken daarbij het verschil. Een praatje op straat, het aannemen van een pakketje of simpelweg elkaar begroeten; het zijn de alledaagse interacties die bijdragen aan een hechtere buurt.

De kracht van samen

Volgens Sandra Jetten van het Oranje Fonds begint sociale cohesie bij de voordeur. “Meedoen in de samenleving en het gevoel hebben dat je ertoe doet, begint in je eigen buurt. Het is geweldig om te zien wat buren elk jaar organiseren om Burendag te vieren. Van een kop koffie tot een buurtmaaltijd of gezamenlijke klusdag, samen dingen doen is de basis voor de verbinding waarnaar wij allemaal op zoek zijn.”

Organiseer een activiteit

Inwoners van de regio en omstreken worden van harte uitgenodigd om een activiteit te organiseren. Of het nu gaat om een spelletjesmiddag, een barbecue of een gezamenlijke opruimactie, elke vorm van samenzijn draagt bij aan een sterkere buurt. Aanmelden kan vanaf nu via www.burendag.nl. Bij inschrijving is het mogelijk om een vernieuwd Burendagpakket aan te vragen, boordevol materialen om de activiteit feestelijk aan te kleden. Daarnaast kunnen organisatoren via het Oranje Fonds een budget tot 350 euro aanvragen ter ondersteuning van hun initiatief.

Een jubileum om te vieren

Twintig jaar Burendag betekent twintig jaar investeren in buurten, relaties en gemeenschapszin. In een tijd waarin individualisering toeneemt, blijkt de behoefte aan laagdrempelig contact groter dan ooit. Burendag biedt een kans om die verbinding opnieuw te leggen en te vieren. “Wil jij jouw buurt gezelliger maken? Organiseer dan een activiteit op Burendag. Vanaf nu kun je jouw activiteit aanmelden via www.burendag.nl. Of je nu een kop koffie drinkt of een buurtbarbecue in elkaar steekt, een spelletjesmiddag of gezamenlijke klus dag organiseert, alles draait om elkaar beter leren kennen.

Inschrijving voor Burendag 2025 is gestart. Foto: aangeleverd.