Hockey: Geen winst na sterke wedstrijd Dames1

De Kwakel – Na de eerste vier hockeywedstrijden van de tweede seizoenshelft bevindt Qui Vive Dames 1 zich in een zenuwslopende poule op een gedeelde tweede plaats met twee andere teams en met één punt achterstand op de nummer 1. Daarom is elke wedstrijd weer heel belangrijk. Het doel van de Dames van Qui Vive is om een plek in de top vier te behalen, wat dus tot nu toe prima verloopt.

Afgelopen zondag kwam Alkmaar op bezoek in De Kwakel. Alkmaar bungelt na de winterstop onderaan in de middenmoot en heeft dus niks te verliezen. De vorige wedstrijd tegen Alkmaar eindigde in 1-2, in het voordeel van Qui Vive. De wedstrijd begon erg sterk vanuit de thuisploeg waarbij er al gelijk een grote kans was om te scoren. Een 2 tegen 2 in de cirkel werd helaas net naast de goal gepusht. Na enkele minuten werd de wedstrijd wat stroef en na een snelle counter kwam er een speelster van Alkmaar de cirkel binnen en haalde een strafcorner. Alkmaar sleepte deze corner mooi binnen achter de eerste uitloper langs in de rechterhoek.

Na dit tegendoelpunt waren er vele kansen voor Qui Vive, maar deze werden helaas niet benut. Ondanks dat de dames goed aan het hockeyen waren en er ontzettend veel energie werd geleverd was de stand in de rust 0-1. De tweede helft speelden de dames wederom een sterke helft. Er werden een aantal corners behaald en kwamen veel gevaarlijk de cirkel binnen. Helaas wilde het maar niet lukken om de bal binnen de palen te krijgen. De wedstrijd eindigde in 0-1, maar Qui Vive Dames 1 liep wel met een goed gevoel het veld af.

Met nog zes wedstrijden te gaan staat Qui Vive nu op een mooie vierde plaats in de eerste klasse, waar alles nog mogelijk is. Wordt het een kampioenschap, play-offs of sluiten de hockeysters het seizoen af met een hele mooie plaats in de top 4? Blijf ze volgen! Aankomende zondag 14 april speelt Dames 1 uit op Athena.