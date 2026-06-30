Fair Play Cup opnieuw groot succes

De Kwakel/Uithoorn – Woensdag 17 juni om 13.30 uur vond de aftrap plaats van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi de Fair Play Cup. Het toernooi vond dit jaar plaats bij sportvereniging KDO in De Kwakel en Legmeervogels in Uithoorn en werd georganiseerd door Team Sportservice Uithoorn in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Net als voorgaande jaren werd er fanatiek gestreden om de groepswinst, die werd beloond met een bokaal voor het winnende team en een voor de tweede en derde plek. Daarnaast stond natuurlijk ook de Fair Play-wisselbeker op het spel. Deze beker wordt jaarlijks toegekend aan de school die tijdens het toernooi de meeste fairplaypunten behaalt. Per wedstrijd geven teams elkaar een, twee of drie fairplaypunten voor sportief spel en respectvol gedrag op en rond het veld.

Aalsmeers tintje

Aan het toernooi namen acht scholen uit Uithoorn en De Kwakel deel. Daarnaast kreeg het evenement een Aalsmeers tintje. OBS De Zuidooster uit Aalsmeer vroeg of enkele groepen 8 mochten deelnemen aan de Fair Play Cup, omdat zij vanwege schoolkamp niet konden deelnemen aan het vergelijkbare toernooi in Aalsmeer. Aan dat verzoek werd graag gehoor gegeven. Het toernooi trok veel publiek. Trotse ouders, grootouders en andere belangstellenden zorgden voor een gezellige en sportieve sfeer langs de lijn.

Bij KDO lieten op 17 juni ruim 300 jongens en meisjes uit groep 7 en 8 hun sportiefste kant zien. Voor woensdag 24 juni stond het vervolg van het toernooi gepland bij Legmeervogels, waar de groepen 5 en 6 zouden strijden om de bekers. Vanwege de verwachte extreme hitte besloot de organisatie, in overleg met de vakdocenten, deze dag helaas af te gelasten. Hoewel Legmeervogels, de leerlingen en de organisatie er volledig klaar voor waren, bleek dit uiteindelijk de verstandigste keuze.

De scholieren en teamleiders bezorgden elkaar een fantastische middag vol spannende wedstrijden, sportief gedrag en respect voor tegenstanders en scheidsrechters. Na afloop werden handen geschud en overheerste het plezier.

Winnaar De Zon

De winnaar van de Fair Play-wisselbeker is dit jaar basisschool De Zon. De school behaalde maar liefst 100 procent van de te verdienen fairplaypunten. Ook de winnaars per categorie verdienen alle lof: Groep 8 jongens: 1. Kwikstaart 3, 2 Springschans 2 en 3 Kajuit 1. Groep 7-8 meiden: 1. Kajuit 2, 2. Kwikstaart 2 en 3. Springschans 1. Groep 7 jongens: 1. Kwikstaart 2. 2. Toermalijn 2 en 3. De Zon 1.

Zoals ieder jaar was ook de EHBO weer aanwezig. Gelukkig hoefden de vrijwilligers slechts beperkt in actie te komen. Jumbo Uithoorn Plemp sponsorde vers fruit en dankzij de samenwerking met JOGG Uithoorn waren er watertonnen aanwezig om alle deelnemers van drinkwater te voorzien.

De organisatie bedankt KDO, Legmeervogels, de vakdocenten, teamleiders, EHBO-vrijwilligers, Jumbo Uithoorn Plemp en de studenten van het ROC en de Hogeschool van Amsterdam voor hun inzet. Ook gaat een speciaal woord van dank uit naar de twee scheidsrechters die door KDO beschikbaar werden gesteld en naar de dj’s voor de muzikale bijdrage.

De winnaar van de Fair Play-wisselbeker is dit jaar basisschool De Zon. Foto: aangeleverd.