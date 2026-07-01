Extreme hitte nekt CultuurFestival Uithoorn en De Kwakel: ‘Het kon niet anders’

Uithoorn/De Kwakel – Het CultuurFestival Uithoorn en De Kwakel is afgelopen zaterdag op het laatste moment afgelast vanwege de aanhoudende hitte. De organisatie zag zich, met temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkwamen, genoodzaakt om het evenement te schrappen. Een bittere pil voor zowel bezoekers als deelnemers.

Organisator Ferdinand Beuse spreekt van een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing. “We hebben er tot het laatste moment alles aan gedaan om het door te laten gaan, maar het kon simpelweg niet anders”, aldus Beuse. “De veiligheid van bezoekers, artiesten en vrijwilligers staat voorop. Met deze extreme temperaturen konden we dat niet garanderen.”

Het CultuurFestival, dat jaarlijks een breed scala aan optredens, kunst en lokale initiatieven samenbrengt, trok de afgelopen jaren duizenden bezoekers. Voor veel deelnemers en culturele partijen uit de regio betekent de afgelasting een flinke tegenvaller.

“De teleurstelling is groot”, vervolgt Beuse. “Zeker omdat er maanden voorbereiding in zit en iedereen er klaar voor was. Je leeft hier als organisatie naartoe, en dan moet je op het laatste moment zo’n besluit nemen. Dat doet pijn.” Toch kijkt de organisatie inmiddels vooruit. Er wordt achter de schermen gewerkt aan een alternatief moment later dit jaar. “We zijn op zoek naar een nieuwe datum voor het CultuurFestival,” zegt Beuse. “We willen dit niet zomaar verloren laten gaan. De kracht en creativiteit van Uithoorn en De Kwakel verdienen een podium, en dat gaan we alsnog bieden.”

Financiële uitdaging

Wanneer dat nieuwe moment precies zal zijn, is nog niet bekend. “Het wordt opnieuw een financiële uitdaging. Het is niet alleen het afgelasten van zo’n evenement, maar één en ander heeft ook gevolgen voor toeleveranciers, het betekent herijken van de begroting en sponsoren opnieuw banaderen.”

Beuse hoopt daar op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven. Voor nu rest vooral de kater van een gemiste feestdag voor de lokale cultuursector en de hoop op een herkansing onder betere omstandigheden.

Op de foto: Extreme hitte nekt CultuurFestival Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd / AI-gegenereerd.