De Kwakel – Ondanks de hitte kwamen woensdag 24 juni ruim 140 senioren naar Gasterij De Kwakel, naar de bijeenkomst veilig digitaal bankieren. Catherine Keyl, een bekende Nederlandse journaliste en televisiepresentatrice in de jaren negentig, landelijk bekend als het gezicht van informatieve middagprogramma’s, leidde de aanwezigen door het programma. Er waren spreekbeurten van wethouder José de Robles, Seniorweb, de politie en verschillende bankinstellingen.

Aan het eind van de bijeenkomst kregen de bezoekers informatie mee over komende cursussen en trainingen voor senioren rond veilig bankieren en fraude op het internet. Bijvoorbeeld in de bibliotheek en in De Kuyper.

Op de foto: Drukbezochte bijeenkomst veilig digitaal bankieren voor senioren in De Kwakel. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.