Uithoorn – Zaterdagavond is tijdens het weekendnoodweer de bliksem ingeslagen bij een woning aan de Burgmeester Brautigamlaan in Uithoorn.

De bewoners waren niet aanwezig, maar buren schrokken na een felle flits tegelijk met een enorme knal. Direct gingen mensen naar buiten en alarmeerden de brandweer. Als snel stond de eerste bluswagen van Uithoorn in de straat en werd direct begonnen met meerdere stralen het vuur te doven.

Ook werd de woning doorzocht op aanwezigheid van mensen en dieren. Een tweede bluswagen en een ladderwagen van Mijdrecht reden ook binnen enkele minuten de straat in, zodat er manschappen en materiaal genoeg voorhanden was. Mede door de snelle inzet is de schade beperkt gebleven.

Dakbrand na blikseminslag. Foto: Jan Uithol.