Cheque voor Boerenvreugd van Oosteinderschool

Aalsmeer – Leerlingen van groep 7 van basisschool de Oosteinder hebben kinderboerderij Boerenvreugd verrast met een mooie cheque! Eerder dit jaar hebben de leerlingen meegedaan met de tuinbouwbattle, waarbij zij zelf tulpen mochten kweken. De zelfgekweekte tulpen hebben de leerlingen verkocht en dankzij een prachtige opbrengst konden zij een cheque van 250 euro overhandigen aan kinderboerderij Boerenvreugd.

De leerlingen, die zelf vroeger veel in de kinderboerderij zijn geweest, hadden gezamenlijk voor Boerenvreugd gekozen als goed doel. Het geld gaat besteed worden aan pleinplakkers in de speeltuin van de kinderboerderij aan de Beethovenlaan.

Foto’s: aangeleverd



