Boeren tussen Amstelveen en Uithoorn bundelen hun krachten

Regio – Een groep boeren en grondeigenaren heeft recentelijk de Gebiedscoöperatie De Krachtige Bovenkerkerpolder U.A. opgericht. De coöperatie richt zich primair op het behoud van vrijkomende gronden voor haar leden en wil daarmee het karakteristieke agrarische veenweidelandschap met weidevogels behouden.

De Bovenkerkerpolder ligt tussen Amstelveen en Uithoorn aan de Amstel en hoort bij de Amstelscheg, een vitale groene long bij Amsterdam. Met de krachtenbundeling zet de coöperatie in op het behoud van rendabele, duurzame en natuur-inclusieve agrarische bedrijven in de polder. De overtuiging daarbij is dat boeren in de polder de beste garantie zijn voor het behouden en versterken van het karakteristieke veenweidelandschap en de unieke weidevogelpopulaties waar de Bovenkerkerpolder om bekend staat.

Grond speelt sleutelrol

Grond speelt daarbij een sleutelrol. Het is van groot belang dat de grond in de polder beschikbaar blijft voor de boeren uit het gebied. Daarom heeft deze groep boeren het initiatief genomen tot de oprichting van de Gebiedscoöperatie De Krachtige Bovenkerkerpolder U.A. Met deze coöperatie bundelen boeren hun krachten en kunnen zij samen sterker optreden als het gaat om grond in de polder. De coöperatie start met negen leden die onder leiding van een onafhankelijk voorzitter aan de slag gaan.

De coöperatie richt zich op het behoud van vrijkomende gronden voor haar leden. Kavelruil om te komen tot betere bedrijfsstructuur kan daarbij aan de orde zijn. Ook kan de coöperatie helpen bij het organiseren van financiering om tegen marktconforme prijzen vrijkomende gronden aan te kopen. Deze gronden kunnen vervolgens worden verpacht aan leden of via huur/koop worden aangeboden.

Unieke manier van samenwerken

In 2023 hebben boeren en grondeigenaren in de Bovenkerkerpolder de visie ‘Boeren met Toekomst in de prachtige Bovenkerkerpolder’ vastgesteld. De coöperatie vloeit voort uit het polderprogramma, waarin de boeren op een unieke manier samenwerken met de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amstelveen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en wordt hierbij begeleid door het Collectief Noord-Holland Zuid. Alle boeren en betrokkenen in de Bovenkerkerpolder kunnen aan de verschillende activiteiten blijven meedoen. Het lidmaatschap van de coöperatie staat open voor iedereen die grond bezit of gebruikt in de Bovenkerkerpolder.

Het proces om te komen tot de oprichting van de Gebiedscoöperatie De Krachtige Bovenkerkerpolder U.A., onder begeleiding van Collectief Noord-Holland Zuid, is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland via het polderprogramma Prachtige Bovenkerkerpolder.

Op de foto: Boeren tussen Amstelveen en Uithoorn bundelen hun krachten. Foto: aangeleverd.