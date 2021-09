Bijeenkomst over plan huisvesting arbeidsmigranten

De Kwakel – ‘Onder de Banken C.V. wil aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel huisvesting realiseren voor 200 arbeidsmigranten die reeds bij bedrijven in De Kwakel en Uithoorn werken. Deze plannen voor de huisvesting willen de ondernemers in nauw overleg met de omgeving van de locatie uitwerken. Daarom wordt op dinsdag 5 oktober een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Alle omwonenden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Heeft u geen uitnodiging gekregen, maar wilt u de bijeenkomst wel bijwonen? Meld u dan aan. Alleen mensen die zich hebben aangemeld kunnen deelnemen. Aanmelden kan tot en met 2 oktober via contact@onderdebanken.nl.

Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over de locatie en de starttijd. De organisatie houdt zich aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Dit betekent dat uw coronatoegangsbewijs en uw identiteitsbewijs wordt gecontroleerd. Neem deze daarom mee. Mensen die de beide bewijzen niet kunnen laten zien, wordt helaas de toegang geweigerd.

Het plan

In Uithoorn zijn meerdere ondernemers op zoek naar goede huisvesting voor hun arbeidsmigranten. De gemeente Uithoorn heeft deze ondernemers gestimuleerd om samen te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting met gedegen beheer. Vier grote glastuinbouwbedrijven – Hedera Plant, Heemskerk Plant, HPD Potplanten en Van Rijn Roses – hebben de krachten gebundeld en ‘Onder de Banken C.V. opgericht. Bij deze bedrijven werken ongeveer 240 arbeidsmigranten. De huisvesting is bedoeld voor deze werknemers. Het plan is om op de kleine, oudere kwekerij aan de Dwarsweg 18 appartementen van maximaal 3 lagen hoog, een beheerdersverblijf en bijbehorende voorzieningen te realiseren.