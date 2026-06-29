Bibliotheek houdt kinderen ook tijdens zomervakantie aan het lezen

Regio – De zomervakantie komt eraan. Voor veel kinderen betekent dat meer vrije tijd, maar ook minder vaste momenten om te lezen. Juist in de vakantie is het belangrijk om te blijven lezen, zodat het leesniveau op peil blijft.

Daarom organiseert Bibliotheek Amstelland deze zomer een leesbingo. In juli en augustus kunnen kinderen in alle vestigingen gratis een bingokaart ophalen. Op de kaart staan leuke leesopdrachten die uitnodigen om op verschillende manieren met verhalen bezig te zijn. De kaarten zijn ook uitgedeeld op de basisscholen waarmee de Bibliotheek samenwerkt. Is de bingokaart vol? Dan ligt er in de Bibliotheek een leuke verrassing klaar.

“Lezen hoeft niet alleen thuis op de bank of in de klas”, zegt Nicole Wintgens, leesmediaconsulent bij Bibliotheek Amstelland. “Neem een spannend boek mee naar de camping of luister onderweg naar een luisterboek. Met de leesbingo laten we zien hoe leuk en makkelijk lezen in de zomer kan zijn.”

Ook zomeractie voor volwassenen

Niet alleen voor kinderen organiseert Bibliotheek Amstelland een zomeractie. Veel volwassenen nemen zich voor om in de zomer eindelijk dat ene boek te lezen of de dag ontspannen te beginnen met een krant of tijdschrift. Met een bibliotheekabonnement hebben leden toegang tot een uitgebreide collectie boeken én een groot online aanbod van e-books, luisterboeken, tijdschriften, internationale kranten en online cursussen. Zo is de Bibliotheek altijd in de buurt, thuis en op vakantie. Wie nog geen lid is, kan in juli en augustus gebruikmaken van een speciaal zomerabonnement en de Bibliotheek twee maanden ontdekken voor de prijs van een maand.

Over Bibliotheek Amstelland

Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De bibliotheek is zeven dagen per week open, heeft op dit moment vijf vestigingen in drie gemeenten, ontvangt zo’n 524.000 mensen per jaar, heeft ruim 38.500 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. “Wij verbeteren ons continu om van waarde te zijn en te blijven in een snel veranderende omgeving. En we zijn ambitieus: we streven naar een 9+ ervaring voor onze klanten. We zijn een plek waar iedereen zich thuis voelt en graag komt voor inspiratie, plezier en ontmoeting”, besluit Wintgens.

Bibliotheek Amstelland houdt kinderen en volwassenen ook tijdens de zomervakantie aan het lezen. Foto: aangeleverd.