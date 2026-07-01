Bibliotheek Amstelland staat stil bij Keti Koti

Regio – Rond Keti Koti organiseert de Bibliotheek Amstelland verschillende activiteiten. Deze activiteiten staan in het teken van ontmoeting, verhalen en reflectie. De Bibliotheek levert een bijdrage aan het Keti Koti festival in Kudelstaart. Daarnaast is er een voorleesfeest van schrijver Iven Cudogham. Ook vindt er een bijzondere bijeenkomst plaats in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Met deze activiteiten nodigt de bibliotheek inwoners uit om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Ook wordt er nagedacht over de betekenis daarvan in het heden.

Keti Koti festival in Kudelstaart

Vandaag, woensdag 1 juli, is de Bibliotheek Amstelland aanwezig bij het Keti Koti festival Aalsmeer Kudelstaart in Dorpshuis ’t Podium. Tijdens deze middag en avond vol muziek, verhalen, eten en activiteiten voor jong en oud verzorgt de Bibliotheek een boekentafel met titels over slavernij, het koloniale verleden, Suriname en de doorwerking van het verleden in het heden. Ook is er een gratis voorleesfeest met schrijver en verhalenverteller Iven Cudogham. Hij neemt kinderen en hun (groot)ouders mee in de avonturen van Anansi de spin uit de West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische verteltraditie. Het Keti Koti festival in het Dorpshuis aan de Kudelstaartse-weg 239 is van 14.30 tot 20.00 uur. Meer informatie: info@ketikotiaalsmeer.nl.

Op de foto: Keti Koti in Kudelstaart. Foto: aangeleverd