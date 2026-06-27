Bandjesavond in Centrum Aalsmeer afgelast!

Aalsmeer – Helaas, bandjesavond zaterdag 27 juni in de straten van het Centrum van Aalsmeer gaat niet door. Na uitvoerig overleg hebben de gemeente en de organiserende horecabedrijven het besluit genomen om dit buitenevenement af te lassen. “De weersverwachting is dusdanig ongunstig dan we het risico niet kunnen en willen lopen.”

“Natuurlijk vinden wij het bijzonder jammer”, zegt Jan van Schuppen van Café Joppe. “De weersvoorspelling liegt er niet om. Er is kans op veel regen, hagel en zelfs onweer. Bandjesavond trekt altijd veel publiek en daar zijn wij wel verantwoordelijk voor. Veiligheid boven alles.”

De organisatie hoopt op begrip van alle bezoekers. “Graag tot een volgende keer.” Uiteraard is de horeca in het Centrum vanavond wel als vanouds geopend voor een hapje en een drankje. En in enkele gevallen, waaronder De Praam met livemuziek binnen.

Foto: De balende horeca-ondernemers. Bandjesavond afgelast (aangeleverd).