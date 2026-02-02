Zevende editie Uithoornse Lichtjesloop komende 13 februari

Uithoorn – Vrijdag 13 februari vindt de inmiddels zevende editie van de populaire Uithoornse Lichtjesloop plaats. Tussen 19.30 en 20.30 uur kunnen inwoners opnieuw deelnemen aan de sfeervolle avondwandeling rondom het Zijdelmeer, een route van ongeveer drie kilometer die volledig in het teken staat van licht, gezelligheid en verbinding.

Start en finish bevinden zich bij het Gemeentehuis Uithoorn aan de Laan van Meerwijk 16. Deelname is geheel gratis en iedereen is welkom om mee te wandelen: gezinnen, vriendengroepen en buurtbewoners. Kinderen mogen deelnemen onder begeleiding van een ouder of verzorger.

Lampjes

De organisatie moedigt deelnemers aan om creatief en goed zichtbaar aan de start te verschijnen. Lampjes, reflectie en lichtgevende accessoires maken de tocht niet alleen veiliger, maar zorgen ook voor een feestelijke sfeer. Voor de mooist verlichte deelnemer ligt bovendien een leuke prijs klaar.

Wintertraditie

De Lichtjesloop is uitgegroeid tot een geliefde wintertraditie in Uithoorn en trekt jaarlijks honderden wandelaars. De route voert langs het water en door de wijk, waar de verlichting en de rustige avondsetting zorgen voor een bijzondere ervaring.

Wandelaars wordt geadviseerd zich warm te kleden en rekening te houden met de weersomstandigheden.

De Lichtjesloop staat in het teken van licht, gezelligheid en verbinding. Foto: aangeleverd.