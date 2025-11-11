Zaterdag jaarlijkse bazar Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 15 november gaat vanaf 10.30 uur de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in de Zijdstraat 55 van start. Dit jaar voor de vijftigste keer, dus dat belooft een speciale editie te worden. Kom gezellig langs voor een lekker stukje taart met koffie of thee in het restaurant tijdens het Rad van Avontuur Er zijn weer mooie prijzen te winnen tijdens de diverse verlotingen, zoals een diner voor twee, een overtocht met Stenaline naar Engeland, een weekendje weg en nog veel meer. Ook is er weer een prachtige quilt te winnen.

Voor kinderen is het Kinderplein geopend, waar zij spelletjes kunnen doen en leuke prijsjes kunnen winnen. En natuurlijk zijn er ook weer prachtige bloemen en planten te koop. Er wordt gehoopt op een grote opkomst met een mooie opbrengst waarvan vijftig procent naar goede doelen gaat. Meer over de goede doelen is te vinden op www.dgaalsmeer.nl.

Spullen inleveren

Woensdag 12, donderdag 13 november, en vrijdag 14 november tot 13.00 uur kunnen nog spullen ingeleverd worden. Denk aan winterkleding, boeken, CD’s en platen en natuurlijk goede en schone spullen voor de rommelmarkt. Tijdens de bazar zaterdag staan koffie, thee, soep, pannenkoeken en het gebak klaar. Iedereen is van harte welkom.