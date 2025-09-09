Zang AMC-Koor en Gilde rondgang in en vanuit Baambrugse Dorpskerk

Baambrugge – Zang in de kerk en rondleidingen door Baambrugge vormen de gewijzigde opzet van de openstelling van de Dorpskerk tijdens de Open Monumentendag. Zaterdag zijn er rondleidingen door gidsen van het Gilde De Ronde Venen. Zondagmiddag is de Baambrugse Dorpskerk van 13.00 tot 15.00 uur ook geopend. Om 13.00 uur is er dan een zanguitvoering door de leden van het AMC-Kamerkoor.

Zaterdag als onderdeel van de nationale monumentendag starten om 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 vanuit de Dorpskerk rondleidingen door Baambrugge met uitleg over de historische geschiedenis. Immers in de prachtige dorpskern is de afgelopen decennia veel veranderd. De verschillende wandelingen bezoeken de Binnenweg, Dorpsstraat, Zuwe, Brustraat of Kleiweg. Overigens is de Dorpskerk zaterdag open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Zondagmiddag is er een optreden van het AMC-Kamerkoor bestaat uit dertien zangers, die werken of gewerkt hebben in het UMC Amsterdam op de locatie AMC. Het koor bestaat nu 23 jaar en wordt geleid door Fienie Gerekink. Het repertoire omvat madrigalen, liederen en chansons uit de 16e tot en met de 20e eeuw, kortom historie. Het inzingen van het koor start om 13.30 terwijl de uitvoering gepland staat om 14.00 uur. Meer informatie: www.openmonumentendag.nl/monument/nederlands-hervormde-dorpskerk/

De Dorpskerk in Baambrugge. Foto: aangeleverd.