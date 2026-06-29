Woningoverval in Mijdrecht: politie groots uitgerukt

Mijdrecht – In de nacht van zondag op maandag heeft zich rond 03.30 uur een woningoverval voorgedaan aan de Bozenhoven in Mijdrecht. De politie rukte massaal uit na een melding die omstreeks 03.34 uur binnenkwam. Meerdere eenheden en een ambulance gingen met spoed ter plaatse.

Volgens de eerste berichten raakte bij de overval een persoon gewond. Over de ernst van het letsel is nog niets bekendgemaakt. De politie zette direct een zoekactie op touw in de omgeving van de woning, waarbij onder meer een speurhond werd ingezet om mogelijke daders op te sporen. Of deze inzet heeft geleid tot aanhoudingen, is vooralsnog onduidelijk.

De exacte toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Evenmin is bevestigd of er sprake is van buit en of er goederen zijn meegenomen uit de woning. De inzet van meerdere politie-eenheden en specialistische ondersteuning laat volgens de autoriteiten de ernst van de situatie zien.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden en blijft de zaak nauwgezet onderzoeken. Meer informatie wordt naar verwachting bekendgemaakt zodra het onderzoek vordert.

De politie rukte groots uit na melding van een woningoverval aan Bozenhoven in Mijdrecht. Foto: AS Media.