Willy Rullmann winnares Groot Uithoorns Dictee

Uithoorn – De tweede editie van het Groot Uithoorns Dictee vrijdagavond was een groot succes. Na een kopje koffie met een lekkere plak cake van bakkerij Vooges werden de aanwezigen in dorpshuis De Quakel welkom geheten door presentator Robert Timmers, die de avond soepel leidde.

De deelnemers zwoegden op de ruim zestig moeilijke woorden van het dictee met een Kwakels tintje, dat was geschreven door Ben Voorend en heel rustig werd voorgelezen door Anton Furnée. Met of zonder streepje was de meest gestelde vraag bij de twijfelende schrijvers.

Daarna werd de tekst nagekeken door een betrokken groep vrijwilligers. Ondertussen was er een drankje met worst van slagerij Stronkhorst en kaas van Stijn Melenhorst. Daarna droeg onze dorpsdichter een gedicht voor en brachten Amanda ten Cate, Chris Treffers en José de Robles een quiz als een toneelstukje. Wie van de drie vertelde het juiste antwoord? Naomi Heidinga wist de meeste vragen goed te beantwoorden.

Willy Rullmann winares

De besliswoorden waren niet nodig, want als winnares kwam Willy Rullmann uit de bus met slechts elf fout en het winnende team was DUS!. Zij ontvingen onder andere een pen van kantoorboekhandel Van Hilten en bloemen van DuoPlant uit handen van wethouder José de Robles. Het Groot Uithoorns Dictee had niet zo succesvol kunnen zijn zonder sponsoren en de inzet van de vrijwilligers, zij kregen een leuk verpakt bedankje van De Chokotoko.

Naast de taalkundige uitdaging was het vooral een gezellige avond met enthousiaste deelnemers. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. En er werd alweer gehint op een volgende editie onder de vlag van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn.

De tweede editie van het Groot Uithoorns Dictee vrijdagavond was een groot succes. Foto: aangeleverd.