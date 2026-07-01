Werkzaamheden Heulbrug/Herenweg: hinder, maar ook begrip

Vinkeveen – Na de opening van de vernieuwde Heulbrug en Herenweg verleden week kijken bewoners terug op een intensieve periode. De werkzaamheden zorgden voor afsluitingen en vroegen het nodige van de omgeving, maar de samenwerking en herinrichting werden ook als positief ervaren.

Henneke van Zwieten, bewoonster aan de Herenweg, maakte de werkzaamheden van dichtbij mee en is blij met het resultaat: “Een afsluiting voor de deur is nooit fijn. Je moet ergens anders parkeren en omrijden, maar ik begreep dat het niet anders kon. Ik zag dat er ontzettend hard werd gewerkt door de mensen van Van Leeuwen GWW. De communicatie was goed en ook de projectleider was goed bereikbaar voor vragen. Nu het klaar is, ben ik vooral blij met het resultaat. De Herenweg is prachtig opgeknapt.”

Op een warme dag halverwege de werkzaamheden trok Henneke met een emmer gekoelde drankjes naar buiten voor de mensen op het werk. “Dat werd zeer gewaardeerd. Het is mooi om te zien dat bewoners iets terugdoen. We wisten dat we op een drukke route in het dorpshart werkten, met alle hinder van dien. Des te meer waarderen we het begrip uit de omgeving”, aldus projectleider Peter Hogeveen.

Op de foto: Op een warme dag halverwege de werkzaamheden trok Henneke met een emmer gekoelde drankjes naar buiten voor de mensen op het werk. Foto: aangeleverd.