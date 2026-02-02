Vrijwilligers gezocht collecteweek ReumaNederland

Uithoorn/Amstelhoek – Van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Vrijwilligers in Uithoorn en Amstelhoek zijn op zoek naar collectanten. Met slechts twee uur tijd, maken zij een verschil en geven zij kinderen zicht op een betere toekomst

ReumaNederland bestaat dit jaar 100 jaar. Onder het motto ‘Nederland verlicht reuma’ vraagt de organisatie het gehele jaar aandacht voor de aandoening en voor het belang van meer onderzoek, zodat reuma in de toekomst écht te genezen is.

Jeugdreuma

Tijdens de collecteweek in dit jubileumjaar wordt er specifiek geld ingezameld voor jeugdreuma. ReumaNederland vindt dat de zorg voor kinderen met jeugdreuma beter kan en beter moet. Nu is de behandeling een kwestie van uitproberen wat werkt. Zelfs bij de allerkleinsten. Deze zoektocht kan soms jaren in beslag nemen.

Met de opbrengst van de collectebus wordt geholpen om dit te helpen veranderen en om kinderen met jeugdreuma hun jeugd weer terug te geven, zodat ook zij weer kunnen rennen, spelen en leren zoals elk ander kind.

Aanmelden als collectant of wijkhoofd: Marjanne Alderden of Marye Derriks (samen organiseren zij de collecteweek voor Uithoorn/Amstelhoek), bereikbaar op mgjalderden@hotmail.com en maryederriks@gmail.com. Of stuur een e-mail naar vrijwilligers@reumanederland.nl.

Vrijwilligers in Uithoorn en Amstelhoek zijn op zoek naar collectanten. Foto: ReumaNederland.