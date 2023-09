Unieke sieraden bij juwelier en goudsmid Koek￼

Mijdrecht – Het is druk op een normale doordeweekse dag bij Koek, juwelier en goudsmederij. Klanten weten de zaak in de Dorpsstraat goed te vinden. Ze kopen een horloge, laten hun ring maken of verkopen hun oude sieraden. “Iedereen kan hier binnenlopen. We zijn een laagdrempelige winkel. We verkopen een basiscollectie sieraden vanaf ongeveer vijftig euro. Daarbovenop zijn we gespecialiseerd in goud en echte juwelen.” In glazen vitrines liggen de sieraden te schitteren zoals klassieke oorbellen, diamanten kettinghangers en stijlvolle armbanden. Ook zijn er meer modegevoelige sieraden van het merk Coeur de Lion. “Die sieradenlijn is een feestje om te zien”, vindt Ed. “We verkopen ook vintage en antieke juwelen”, wijst hij op een vitrine vol ringen met stenen zoals oma die droeg. “Sommigen zijn van voor 1900.” Verder ligt er een mooie collectie horloges van merken als Edox, Swiss Military en Festina. “We maken de band op maat en geven een levenslange garantie op de batterij.” Service en vakmanschap zijn belangrijke pijlers voor de juwelier.

Juwelenmakelaar

“Mensen kunnen hier terecht voor reparaties en restauraties. Ook maken we sieraden in opdracht. Ik ben goudsmid in hart en nieren. We kunnen goed met onze handen werken, dat is onze kracht. We werken hier met vijf personen en drie van de medewerkers zijn goudsmid.” Naast de verkoop van bestaande sieraden komen mensen dagelijks langs om hun kostbaarheden in te brengen. “De prijs van goud is nu erg hoog. We geven er een goede prijs voor en nemen het in om te hergebruiken. Maar soms word ik er letterlijk onpasselijk van om iets moois kapot te maken. Sommige dingen zijn gewoon te mooi om te slopen. Daarom hebben we de Juwelenmakelaar opgezet als bemiddelaar tussen de verkoper en koper. Nadat het sieraad is beoordeeld, zodat we zeker weten dat het van goede kwaliteit is, verkopen we het tweedehands.”

Trouwringen

Koek is een begrip in de omgeving als het gaat om trouwringen. Voordat Ed de winkel begon, maakte hij trouwringen voor juweliers. “Ik heb een mooie klantenkring opgebouwd. Bijna honderd juweliers verkopen mijn merk Dora trouwringen.” Beneden de winkel is een showroom waar een zeer ruime collectie te bezichtigen is. Het is ook mogelijk om met eigen inbreng te komen. “Elke ring is custommade. Ik denk dat er heel wat mensen rondlopen met een ring die door mij gemaakt is. Je kunt er daarna nog verder op bouwen. Er zijn mensen die er na de geboorte van hun kind een diamantje bij willen zetten, alles kan.”



De naam Koek is niet onbekend in Mijdrecht. “Mijn ouders hebben 65 jaar een juwelierszaak gehad aan de overkant. Mijn vader was diamantslijper. Ik ben onder de werkbank opgegroeid, dus het vak is mij met de paplepel in gegoten. Anderhalf jaar geleden ging de vorige eigenaar met pensioen en vroeg of ik interesse had om zijn zaak over te nemen. Nu ben ik blij dat Koek weer terug is in Mijdrecht.” Koek, juwelier en goudsmederij is te vinden op Dorpsstraat 36 en geopend van dinsdag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur.