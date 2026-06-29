Train mee met De Veenlopers voor 35e Zilveren Turfloop 

De Ronde Venen – Bij hardloop- en wandelvereniging De Veenlopers begint 25 augustus een serie van tien trainingen als voorbereiding op de 35e Zilveren Turfloop. Deze trainingen zijn bestemd voor zowel beginnende als gevorderde hardlopers. Donderdag 27 augustus beginnen ook de tien trainingen voor wandelaars.

De beginnende hardlopers worden klaargestoomd voor 5 km hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw van het hardlopen, het voorkomen van blessures, maar ook op gezelligheid. De meer gevorderde hardlopers worden in tien weken voorbereid op deelname aan de 5 of 10 km van de Zilveren Turfloop. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het verbeteren van de looptechniek en de snelheid.

Voor zowel beginnende als gevorderde hardlopers starten de trainingen op dinsdagochtend 25 augustus om 10.00 uur of dinsdagavond 25 augustus om 19.30 uur. De ochtendtraining duurt tot ongeveer 11.15 uur, de avondtraining tot ongeveer 20.45 uur. Bij de wandelaars is er aandacht voor wandeltechniek en het voorkomen van blessures. De trainingen voor de wandelaars starten donderdag 27 augustus om 19.30 uur.

De trainingen op de avonden, voor zowel hardlopers als wandelaars, starten vanaf de parkeerplaats bij Feka aan de Rendementsweg 14 in Mijdrecht. De trainingen op dinsdagochtend zijn op veld 4 bij voetbalclub CSW in Wilnis. De kosten bedragen 49,95 euro per deelnemer; dit is inclusief lidmaatschap van de Veenlopers en deelname aan de Zilveren Turfloop. De deelnemers aan deze trainingen lopen mee met de vaste trainingsgroepen, maar krijgen natuurlijk wel speciale aandacht.

Meer informatie: www.veenlopers.nl of mail naar ledenadministratie@veenlopers.nl.

Train mee met De Veenlopers voor deelname aan de 35e Zilveren Turfloop. Foto: aangeleverd.