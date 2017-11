Rijzenspelers speelt ‘Zondagskinderen’

Rijsenhout – Zaterdag 11 november was de première van de tragikomedie ‘Zondagskinderen’ van Bob Larbey, gespeeld door de Rijzenspelers. Een prachtige en ontroerende voorstelling waarbij er veel momenten waren om, bevrijdend, te kunnen lachen. Wederom weten de Rijzenspelers een voorstelling neer te zetten die in de theaters niet zou misstaan en vraagt om meer!

Particulier verzorgingstehuis

‘Zondagskinderen’ speelt zich af in een particulier verzorgingshuis, bewoner Kuiper, ijzersterk acteerwerk van Evert van Putten, is de hoofdpersoon die gedurende het stuk wordt gevolgd. Jan Kuiper is een oud-militair die fysiek steeds minder wordt, hij is bevriend met Elburg. Samen strijden ze, met de nodige humor tegen de ongemakken van het ouder worden. Elburg, een prachtige rol van Jeroen Rinkel, is qua fysiek wat beter maar zijn geest laat het steeds vaker afweten. De scenes van Kuiper en Elburg zijn mooi, ontroerend en vol met humor. Beiden beseffen dat het allemaal wat minder gaat, maar ondertussen testen zij elkaar en zit er een mooie diepere laag in de ironie en hun humor.

Cynisch en humervol

In het verzorgingshuis weet Kuiper zich omringd door goede zorg van zuster de Waard, een subtiele rol van Wietske Pet, en huishoudster Bakker, sterk neergezet door Sylvia Broos. Zowel de Waard als Bakker hebben een zwak voor Kuiper die hen met zijn cynische maar humorvolle opmerkingen het vuur aan de schenen legt. Vooral Bakker moet het daarbij ontgelden. Maandelijks komen zijn dochter en schoonzoon op bezoek: Julia en Peter, fantastisch spel door Marianne Arendse en Peter Maarsen. Het bezoek is een verplicht nummer, dat zorgt voor plaatsvervangende schaamte in de zaal.

‘Zondagskinderen’, regie door Remco Brandt, is een stuk dat u zeker gezien moet hebben. Prachtig acteerwerk en een humorvol kijkje richting ieders voorland!

Vrijdag en zaterdag weer

Voor de voorstellingen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november zijn nog kaarten beschikbaar. Te reserveren via www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840. Aanvang: 20.00 uur in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat 14.