Vinkeveen – Op maandagochtend 20 november a.s. is er in Sociaal Cultureel Centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 uur weer het Repair Café.

Bij het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-de Baat) zijn vrijwilligers aanwezig die de door u meegebrachte kapotte spullen of kleding gratis voor u repareren. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk. En… weggooien is niet altijd de enige oplossing! Repareren is in veel gevallen mogelijk en het is natuurlijk ook veel beter voor het milieu!

Bij het Repair Café Vinkeveen kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder thuis tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk nog graag gerepareerd zou willen hebben.