Projectzangers welkom bij Amicitia

Uithoorn – “Met elkaar zingen verbroedert, geeft levensvreugde en houd je jong.” Bij AmicitiaUithoorn zijn de 60 leden daarvan overtuigd. Het koor bestaat dit jaar 70 jaar en het jubileum wordt gevierd in november met de Grosse Messe van Mozart en Stabat Mater van Pergolesi.

Prachtige stukken, waarvoor elke maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur geoefend wordt onder de inspirerende leiding van dirigent Toon de Graaf en met de virtuoze pianobegeleiding van Eric Jan Joosse. De repetities zijn in de aula van vakcollege Thamen, Den Uyllaan 4 in Uithoorn.

Voor het jubileumconcert worden projectzangers, vooral bassen en tenoren, van harte uitgenodigd, maar ook alten en sopranen zijn welkom. “We zijn een gezellig koor, waar plezier in het zingen vooropstaat. Met elkaar zorgen we voor prachtige concerten met werken van klassieke tot moderne componisten. Van de Johannes Passion van Bach tot the Armed Man van Jenkins”, weet een zanglid.

Informatie is te vinden op www.amicitia-uithoorn.nl, Aanmelden kan via de mail: secretaris@amicitia-uithoorn.nl.

Op de foto: Amicitia Uithoorn. Foto: aangeleverd.