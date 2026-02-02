De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu organiseert zondag 15 maart om 15.00 uur een open podium in het Dorpshuis in De Kwakel, Kerklaan 16. De toegang is gratis. Creatievelingen met een leuke act – instrumentaal, dans, zang of iets anders – kunnen zich aanmelden per mail via secretariaat@tavenu-dekwakel.nl.

Er zullen veel muzikanten optreden, solo of samen. Tavenu hoopt weer op verrassende acts. Iedereen kan op zijn of haar niveau muziek maken en laten zien dat muziek maken meer is dan alleen noten spelen, en een hobby is waar je heel veel plezier aan kan beleven voor jezelf en voor anderen die ernaar kijken en luisteren.

Open podium in De Kwakel. Foto: aangeleverd