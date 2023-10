Op zoek naar uw familiegeschiedenis?

De Ronde Venen – De werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging De Proosdijlanden werkt aan project om via stambomen te reconstrueren waar de families vandaan kwamen die de droogmakerijen in deze omgeving bevolkten.

Vanaf ca. het jaar 1800 werden respectievelijk de polders: Eerste Bedijking, Tweede Bedijking, Derde Bedijking, Groot-Mijdrecht en tenslotte de Wilnisse Polder drooggemalen en verkaveld. Vanuit de naamlijsten van de Burgerlijke Bestanden van de vroegere gemeenten Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen & Waverveen weten wij dat de polders een aanzuigende werking hadden op werkzoekenden. Uit Holland, Friesland en Zeeland kwamen landbouwers, veeboeren en landarbeiders naar deze gemeenten. En omdat in de Vinkeveense en Proosdijer polders nog tot na de Tweede Wereldoorlog turf werd geproduceerd kwamen hier ook Duitse Hollandgänger en zogenaamde Hannekemaaiers.

Wilt u weten waar de fundamenten van uw familie zijn gelegd en weet u niet, WAAR EN HOE te beginnen aan de zoektocht daarnaar? Op woensdag 18 oktober, vanaf 13.30 uur tot ca. 16.00 uur, kunt u terecht in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging aan de Croonstadlaan 4a te Mijdrecht. Zij ontvangen u met koffie of thee en helpen u door de polders naar uw eigen familiegeschiedenis. Het is een goed besluit om de eigen laptop of tablet mee te nemen om gegevens op te slaan.

Het is voor hen belangrijk om te weten hoeveel gasten zij ontvangen, daarom vragen zij u om u aan te melden via het emailadres van de heer Stef Veerhuis: stef.veerhuis@outlook.com.

Foto: ‘Hannekemaaiers op weg naar Holland’ (bron: Zijper museum).