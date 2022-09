Feestelijke opening Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Na een paar weken ‘warm draaien’ viert de nieuwe bibliotheek in Uithoorn komend weekend van 3 en 4 september haar opening. Zaterdag 3 september wordt om 11.00 uur de bibliotheek aan Marktplein 65 officieel en feestelijk geopend. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn. Na de officiële opening zijn er op zaterdag en zondag allerlei activiteiten in en rond de nieuwe bieb. Van een boottocht over de Amstel met dorpsdichter Peter Borghaerts tot het uitproberen van de Maakplaats waar kinderen creatief en technisch aan de slag gaan.

Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn, Taalhuis en ASCC zijn aanwezig om te vertellen over hun activiteiten. Ook wonen auteurs het feestweekend bij: kinderboekenheldin Tosca Menten is zaterdag van de partij met haar jeugdvoorstelling Knotsknetter. Rosita Steenbeek vertelt op zondag over haar nieuwe boek Julia. Het volledige programma is te bekijken op nieuwebiebuithoorn.nl/programma, ook kan er via deze site een plekje worden gereserveerd (gratis, wel verplicht) voor de optredens van Tosca Menten en Rosita Steenbeek. Rick FM doet tijdens het weekend live verslag.

Ontmoetingsplek

“Een bieb is niet langer alleen een plek om boeken te lenen, het fungeert als ontmoetingsplek. Waar mensen komen om te studeren, te werken en een krantje te lezen, maar ook om er lezingen bij te wonen, inspiratie op te doen of iets nieuws te leren. Zoals het leren van digitale vaardigheden, het verbeteren van de Nederlandse taal en het opdoen van technische kennis en vaardigheden bij de Maakplaats voor kinderen. Met het ontwerp is hier nadrukkelijk rekening gehouden. In zowel het kleurgebruik – veel warme tinten, afgewisseld met blauw dat refereert aan de Amstel – als de inrichting die bestaat uit onder meer grote leestafels, knusse hoekjes, een podium, een kinderhoek, een koffiebar en vergaderruimtes. Het is heel mooi dat ook de gemeente de maatschappelijke rol van de bieb ziet en ons van meet af aan heeft gesteund bij onze plannen”, aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

Foto: Marco Heyda/includi