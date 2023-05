Nieuwe rolstoelfiets voor de Zonnebloem

Uithoorn – Bij de Zonnebloem afdeling Uithoorn-Amstelhoek is vorige week een nieuwe rolstoelfiets afgeleverd. Dat is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. De oude fietsen raken na zo’n 10 jaar versleten en moeten vervangen worden. Deze fiets kon de Zonnebloem natuurlijk niet zonder hulp kopen.

Na een tip hoorden enkele vrijwilligers dat de Rabobank Regio Schiphol ook een fonds heeft waarbij instellingen die maatschappelijk betrokken zijn, onder voorwaarden, een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage aan een project. Gelukkig werd de aanvraag toegewezen en kon de nieuwe fiets besteld worden. Een ‘van Raam Velo Plus Rolstoel fiets’, een fiets die ook in andere afdelingen van de Zonnebloem gebruikt wordt. Van Rijn Fietsen heeft de fiets afgelopen weken gereed gemaakt voor gebruik. Van Rijn is bekend met deze fietsen en heeft de Zonnebloem vaker uit de brand geholpen. Afgelopen vrijdag vond de overdracht plaats in bijzijn van een aantal enthousiaste fietsers.

Het rolstoelfietsen is deze week weer van start gegaan. In principe rijden de vrijwilligers van de Zonnebloem (afhankelijk van de temperatuur en het weer) 3 tot 5 keer per week. Hierbij worden ook bewoners van het Hoge Heem regelmatig meegenomen. De deelnemers worden thuis opgehaald en daarna wordt een rondje gefietst in de buurt. Zo zijn ze een paar uur onderweg en maken natuurlijk een stop ergens om wat te drinken. Mocht uw interesse gewekt zijn. Aanvragen zijn altijd welkom bij de Zonnebloem via zonnebloem.uithoorn@gmail.com Dan wordt er contact opgenomen! Dat geldt zowel voor potentiële fietsers als voor nieuwe deelnemers.

Foto: De nieuwe fiets en de uitleg die een aantal fietsers kreeg van Driekus van Rijn.