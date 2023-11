Milieufederatie Utrecht lanceert Servicepunt Lokaal Voedsel￼

De Ronde Venen – De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) lanceert een Servicepunt Lokaal Voedsel. De website van het Servicepunt is het startpunt voor iedereen in de provincie Utrecht die meer wil weten over lokaal eten. Je vindt hier informatie over het belang van lokaal voedsel, maar ook praktische tips over hoe je jouw provincie in je keuken haalt. Ook is er een database met handige adressen door de hele provincie te vinden en kun je contact opnemen met een expert voor vragen. Zo kunnen Utrechters ontdekken hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een vitaal, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

Informatie en inspiratie

De NMU maakt zich sterk voor een mooie, gezonde en duurzame provincie Utrecht. De natuurorganisatie streeft daarbij naar een agrarische sector in Utrecht die in harmonie is met haar omgeving. Lokaal voedsel heeft voordelen voor de consument, boer én de gehele maatschappij. Maar welke producten zijn er eigenlijk beschikbaar? Hoe zit het met de verkrijgbaarheid? Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot lokaal voedsel? Is een wekelijkse groentetas handig of wil je liever zelf kunnen kiezen? Op het Servicepunt Lokaal Voedsel kun je terecht voor al deze informatie, inspiratie en concrete handvatten om met lokaal eten aan de slag te gaan.

Voordelen lokaal

Door voedsel te kopen dat lokaal in de provincie verbouwd wordt, leren consumenten meer over waar hun eten vandaan komt. Ook voor de boer zijn er veel voordelen: doordat er minder tussenschakels zijn, blijft er bijvoorbeeld vaak meer geld over voor de boer. Daarnaast is hij minder afhankelijk van de eisen over volumes gesteld door grote afnemers en heeft hij meer zeggenschap over de prijs. Naast het kopen van voedsel zijn er ook andere manieren om aan de slag te gaan met lokaal voedsel. Zo kun je zelf aan de slag in een buurtmoestuin, je eigen buurtmarkt opzetten of in een boerderij investeren. Praktische informatie over hoe je dit doet, is te vinden op de website van het Servicepunt Lokaal Voedsel.

Verbinding stad en land

Alexander Daniël, projectleider van het Servicepunt Lokaal Voedsel: “Lokaal voedsel kopen bij een boer die je kent en vertrouwt is een leuke en effectieve manier om bij te dragen aan meer duurzaamheid in de landbouw. We zien in de praktijk dat veel boeren in de moeilijke transitie naar natuurinclusieve landbouw afhankelijk zijn van mensen die hun producten direct bij hen willen kopen. Door bij de boer te kopen of hem op andere manieren te ondersteunen, kun je als inwoner dus bijdragen aan je eigen leefomgeving, een verdienmodel voor de boer en een betere verbinding tussen stad en land.”