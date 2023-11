Maestro meets Viribus 2023

Wilnis – Het zal je maar gebeuren dat je wordt gevraagd om een fanfare te dirigeren. En dat zonder enige kennis van zaken… Het overkwam de bekende Rondeveners Daniëlle Samsom, Esther Boerlage, Rein Kroon en Thomas Oudshoorn. Met groot enthousiasme hebben zij de uitdaging aangenomen.

Zaterdag 11 november barstte de competitie los en streden de deelnemers met elkaar om de felbegeerde gouden baton met bijbehorende titel: ‘Maestro 2023 Wilnis’! In een volledig uitverkochte Willisstee opende het opstaporkest van muziekvereniging Viribus Unitis het concert. Onder leiding van Sebastiaan Haverkate speelden zij swingende muziek, met solo’s door een aantal zeer jeugdige muzikanten. Heerlijk om muzikanten van jong tot oud met elkaar zo muziek te horen maken!

Na de orkestwissel vervolgde het fanfareorkest van Viribus Unitis het concert met het openingswerk Centennial Prelude. Daarna was het de hoogste tijd voor de optredens van de Maestro’s. Na een aantal weken flink oefenen mochten de Maestro’s aan het publiek en orkest laten zien of zij het dirigeren in de vingers hadden gekregen. Het klassieke ‘Air’ van J.S. Bach met Rein Kroon, ‘The Wind beneath my Wings’ onder leiding van Daniëlle Samsom met soliste Brigitte op tenorsax, ‘Bella Ciao’ met Thomas Oudshoorn en ‘ABBA Gold’ met Esther Boerlage – alle stukken werden door de Maestro’s met passie gedirigeerd. Hun optredens werden beoordeeld door een deskundige vakjury bestaande uit beroepsharpiste Aimée van Delden, winnares ‘Maestro 2018’ Marie Vermanen en juryvoorzitter-trombonist Bart Hilbers.

De optredens van de maestro’s werden afgewisseld met muziekstukken onder leiding van Viribus Unitis’ eigen Maestro Ruud Pletting. Het publiek kon genieten van o.a. het fanfarestuk Dijkwerken en de paso doble Afficionado met solo’s van trompetista español Remko Bakker.

Na het optreden van de laatste maestro kreeg het publiek de gelegenheid hun stem uit te brengen op hun favoriete maestro. De publieksstemmen werden geteld en nadat ook de jury hun stem had uitgebracht werd door de Juryvoorzitter de winnaar bekend gemaakt: Daniëlle Samsom mocht de gouden baton in ontvangst nemen en kreeg de titel ‘Maestro 2023 Wilnis’.

Met de publieksstemmen werd een heel mooi bedrag opgehaald voor de Sinterklaasactie De Ronde Venen. Petra Bakker van Viribus Unitis mocht aan afgevaardigde Angela Strubbe een cheque overhandigen van € 800,–! Met dit bedrag worden cadeautjes gekocht voor gezinnen die het niet breed hebben en op deze manier toch Sinterklaas kunnen vieren.

Het concert werd afgesloten met swingende muziek van Take That, ‘Relight my fire’. Dirigent Ruud Pletting, de muzikanten van Viribus Unitis en de Maestro’s maakten er een mooi feestje van, een heerlijk slot aan een fantastische avond!