Maestro-concert Concordia groot succes

Vinkeveen – In de tot concertzaal omgetoverde sportzaal van De Boei werd afgelopen zaterdag het 125-jarig jubileum van Brassband Concordia gevierd met een spectaculair concert. In een volle zaal was het publiek natuurlijk benieuwd naar de kandidaten die zouden strijden om de titel “Beste Maestro van Vinkeveen’.

Het concert werd geopend met het stuk ‘God save the Queen’, een compilatie van nummers van popgroep Queen, voor brassband gearrangeerd door dirigent Thomas Eveleens. Na het welkomstwoord van de presentatrice van deze avond Margriet van Scheppingen en het prachtige St. Florian Choral was het tijd voor de eerste Maestro. Marius-Jan Breugem, directeur van basisschool De Schakel beet het spits af. Hij dirigeerde enkele nummers van ‘The best of Annie’, een compilatie van bekende nummers van Annie M.G.Schmidt. Marius-Jan was zo slim om een eigen koortje van zijn school mee te nemen. De applausmeter bewees dat het een goed idee was, maar of de jury dat ook vond was nog maar de vraag.

Het orkest vervolgde met ‘The Prayer’, met mooie solo’s van Eveline van der Horst, Peter Botman en Jan van Steenderen. De volgende kandidaat was Maarten Divendal, Burgemeester van De Ronde Venen, die de bekende Second Waltz dirigeerde. Op advies van de dirigent danste hij tijdens het dirigeren om zo de goede cadans te houden. Toch constateerde Maarten achteraf dat hij het veel makkelijker vond een raadsvergadering voor te zitten dan een orkest te dirigeren.

Joke Verbrugge was daarna aan de beurt. Vol overtuiging wist de oud-beheerder van De Boei het orkest met Winter uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi te leiden. De laatste kandidaat was Hans van Zwieten. ’s Middags was hij nog druk met de Sinterklaasintocht, maar daar was ’s avonds niets meer van te merken. Met een strakke slag, waarin wellicht de militair nog was te herkennen, wist hij het orkest door ‘Manhattan Skyline’ te loodsen. Tussen deze optredens door speelde het orkest nog enkele nummers, waarvan ook nog eens met het kinderkoor.

Na het overbekende ‘Music’ van John Miles was het woord aan de jury, die bestond uit dirigent Thomas Eveleens en oud-dirigent Stephan Koppelaar. Er was veel waardering voor de inzet van alle kandidaten, die er alle vier zichtbaar van hebben genoten. De terechte winnaar is Joke Verbrugge, die de gouden baton in ontvangst mocht nemen.

Na het slotwoord van voorzitter Kees de Bree mochten de kandidaten het concert afsluiten op de wijze die bekend is geworden van de televisie-Maestro, namelijk met de Radetzky Mars. Brassband Concordia kan met voldoening terugzien op een geslaagde avond.