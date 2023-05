Lintjesregen in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op woensdag 26 april zijn tien Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van Uithoorn/De Kwakel. Tien inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij hen – onder toeziend oog van familie en vrienden – de bijbehorende versierselen op tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Mevrouw C.H.M. Beuse-Jaspers (benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Beuse-Jaspers kreeg een lintje vanwege haar verdiensten in de afgelopen 50 jaar bij de Zonnebloem Uithoorn-Amstelhoek en het parochieteam Emmaüs in Uithoorn.

Meneer J. Bos (benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Bos is al jarenlang – zeker sinds 2000 – lid van en vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Uithoorn. Ook was hij kerkrentmeester en verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Thamerkerk, het naastgelegen gebouw De Morgenster, de kosterswoning aan De Visserlaan en de pastorieën aan de Ter Braaklaan en de Gerbrandylaan.

Mevrouw W.C. Duifhuis-Cornelissen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Duifhuis-Cornelissen is een actieve vrijwilligster is voor onder andere R.K. Parochie Emmaüs. Zij is begonnen in de werkgroep kindernevendiensten en sinds die tijd is zij wijkcontactpersoon en bezoekt zij de parochianen bij bijvoorbeeld ziekte, overlijden en huwelijksjubilea en bezorgt ze het parochieblad Emmaüs Informatie. Sinds 2001 is mevrouw Duifhuis-Cornelissen betrokken bij de oecumenische diensten in verzorgingshuis Het Hoge Heem.

Meneer N.B.M. Heilig (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Heilig is sinds 2003 nauw betrokken bij de huidige organisatie Participe en het samenwerkingsverband Uithoorn voor Elkaar. Hij startte met het plaatsen en onderhouden van alarmeringssystemen en was om de twee weken veertien dagen en is 24 uur per dag beschikbaar om storingen op te lossen. Meneer Heilig heeft lesgegeven aan senioren over hoe om te gaan met digitale middelen zoals een iPad en is onder andere chauffeur bij Automaatje en vervoert inwoners die slecht ter been zijn naar daar waar zij willen zijn.

Mevrouw A.M. Koeleman-de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Koeleman is sinds 2008 een betrokken en bevlogen vrijwilliger bij verzorgingshuis het Hoge Heem, waar zij altijd klaar staat voor de ouderen. Zij ondersteunt wekelijks bij het ontbijt en de lunch op de afdeling met dementerende ouderen. Daarnaast gaat zij ook met de bewoners mee naar buiten om te wandelen.

Meneer C.H.J. Lek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Lek is al vanaf zijn 16e vrijwilliger voor verschillende organisaties. Hij is namens de Groengroep Uithoorn, waar hij als sinds 1980 lid van is een bevlogen contactpersoon bij gemeentelijke bijeenkomsten, die gaan over omgevingsplannen en groene initiatieven, betrokken bij Tuin Bram de Groote en de lokale Knotgroep. Meneer Lek houdt van tekenen en schilderen, in 2004 was hij één van de oprichters van stichting Atelier de Kwakel. In de zomer en winter geeft hij les aan basisschoolleerlingen. Als actieve vrijwilliger is hij betrokken bij Scouting vereniging St. Joannes De Kwakel. Hij is al 57 jaar koorlid en heeft vele zondagsdiensten en rouwdiensten meegemaakt. Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Mevrouw J.A.M. Noteboom-van der Horst

Mevrouw Noteboom-van der Horst is een betrokken vrijwilliger bij het Veilingcomité De Kwakel. In eerste instantie als vliegende kiep maar al snel deed zij de administratieve afhandeling van de kavels. Ruim 40 jaar geleden startte mevrouw Noteboom-van der Horst als duizendpoot bij de kienklup van KDO, de lokale sportvereniging met circa 1200 leden. Zij regelt de agenda en data met het kantinepersoneel voor de kienavonden, koopt de prijzen en zorgt ervoor dat de avond goed georganiseerd is en de deelnemers tevreden naar huis gaan.

Meneer C.M.W. Onderwater

Van 2004 tot 2014 was meneer Onderwater voorzitter van Scouting Vereniging Joannes De Kwakel en onder zijn leiding is de bouw van een nieuw “troephuis” gerealiseerd. Meneer Onderwater was 19 jaar toen hij vrijwilliger werd bij Feestcomité De Kwakel. Al 45 jaar lang is hij de spreekstalmeester van het Polderfeest; daarnaast voert hij allerlei werkzaamheden uit voorafgaand aan en tijdens de evenementen. Sinds 1984 is meneer Onderwater als sportverslaggever verbonden aan de lokale radiozender Rick FM.

Meneer P.M. Oudshoorn

Meneer Oudshoorn begon zijn vrijwilligerswerk voor KDO in 1995. Hij startte als voorzitter en heeft op eigen initiatief een verenigingsstructuur neergezet met een algemeen hoofdbestuur en afdelingsbesturen die zich richten op sportactiviteiten. Sinds 1990 is meneer Oudshoorn vrijwilliger bij stichting Veilingcomité De Kwakel en verricht hij nog altijd hand-en-spandiensten. Zijn netwerk binnen De Kwakelse gemeenschap kwam goed van pas. Ook is meneer Oudshoorn een zeer betrokken bestuurslid van vereniging Buurtbeheer De Kwakel.

Mevrouw H.E. Tammer-Bouwhuis

Mevrouw Tammer is een kei in het organiseren van evenementen, spelletjes en activiteiten voor verschillende lokale doelgroepen, met name ouderen, kinderen en veteranen. In 2001 heeft zij daartoe stichting Dwarz met een Zetje opgezet met in eerste instantie als doel het organiseren van een reünie van het Oebele koor, en de laatste jaren om zoveel mogelijk evenementen te organiseren voor jonge en oudere inwoners van de gemeente. Sinds een aantal jaar organiseert zij ook jaarlijks een bijeenkomst voor veteranen. Vanaf 2015 is zij een actieve vrijwilliger voor het lokale radiostation Rick FM.

