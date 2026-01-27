Leerlingen Brede School Legmeer onthullen ontwerp nieuw speelplein

Uithoorn – Afgelopen 20 januari is op de Brede School Legmeer het ontwerp van het nieuwe schoolplein feestelijk onthuld. In aanwezigheid van leerlingen, leerkrachten, schooldirecteuren, vertegenwoordigers van de gemeente Uithoorn en het Omgevingsfonds Schiphol (OFS) werd een bijzondere mijlpaal gevierd: een schoolplein dat tot stand is gekomen vóór en dóór de gebruikers.

Bij de onthulling waren de leerlingenraden van basisscholen SBO de Dolfijn, De Kwikstaart en OBS Toermalijn aanwezig, evenals de directeuren van deze scholen, kinderopvangorganisatie Solidoe, wethouder Ferry Hoekstra en Joost Wagemakers en Alexander Smal namens het Omgevingsfonds Schiphol (OFS).

Samen ontwerpen

De vernieuwing van het schoolplein is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeente Uithoorn, de drie basisscholen, Solidoe, leerlingen, ouders, buurtbewoners en diverse sociale partners. In dit traject stond co-creatie centraal: alle gebruikers kregen een stem bij het maken van het ontwerp.

Het ontwerp van het nieuwe schoolplein weerspiegelt de ideeën en wensen van zowel leerlingen als buurtbewoners. Suggesties van leerlingen zijn zichtbaar verwerkt in het ontwerp, terwijl buurtbewoners hun input hebben geleverd via een online vragenlijst en een inloopbijeenkomst. Deze bijdragen zijn meegenomen in de definitieve plannen. Het vernieuwde schoolplein vormt samen met het vernieuwde dak en het speelbos een groene, veilige en leerzame omgeving waar spelen, leren en ontdekken centraal staan. Ook buiten schooltijden blijft het plein geopend en fungeert het als een centrale ontmoetingsplek voor de hele wijk. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen worden uitgenodigd om er te bewegen, te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Eerste BOSS-project

Het schoolplein is het eerste project in de gemeente Uithoorn, dat volledig is ontwikkeld volgens het BOSS principe: Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Daarmee ontstaat een inclusieve en toegankelijke plek voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt het belang van het project: “Met dit schoolplein investeren we in gezondheid, ontmoeting en plezier. Het is prachtig om te zien hoe kinderen, scholen en buurtbewoners samen hebben gewerkt aan een plek waar bewegen en samenkomen vanzelfsprekend wordt. Dit project laat zien wat er mogelijk is als we samen ontwerpen.”

De vernieuwing van het schoolplein wordt mogelijk gemaakt door basisscholen De Dolfijn, De Kwikstaart en OBS Toermalijn, Solidoe en het gemeentelijke BOSS programma. De gemeente Uithoorn investeert hiermee bewust in buitenspelen en bewegen, omdat dit essentieel is voor de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen én volwassenen.

Extra kwaliteitsimpuls

Het Omgevingsfonds Schiphol (OFS), een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door luchthaven Schiphol, heeft een voor dit project aanvullende subsidie toegekend. Het OFS ondersteunt initiatieven die de leefomgeving binnen het Schipholgebied verbeteren. De toegekende subsidie maakt extra vergroening van het schoolplein en aanvullende bewegingsmogelijkheden voor zowel leerlingen als wijkbewoners mogelijk. Joost Wagemakers, directeur van Omgevingsfonds Schiphol, licht toe: “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe vergroening en het toevoegen van recreatieve en sportieve voorzieningen zullen bijdragen aan prettige leefomgeving voor leerlingen en omwonenden. Dankzij de betrokkenheid van gebruikers en de gemeente krijgt dit schoolplein een duidelijke meerwaarde voor de hele buurt.”

Kinderen van de leerlingenraden van Toermalijn, Dolfijn en Kwikstaart juichen met wethouder Hoekstra voor het nieuwe schoolpleinontwerp. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.