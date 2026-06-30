Kyra (21) is maatje voor de zusjes Isla, Ana en Aimee

De Ronde Venen – Kyra is 21, student en maatje voor drie lieve meiden van 5, 4 en 2. De meisjes verloren hun moeder twee jaar geleden en hun vader draagt de zorg voor hen nu alleen. De tweewekelijkse bezoekjes van Kyra zorgen voor veel plezier bij de meisjes en geven de vader de kans om even op adem te komen. Kyra zelf ziet alleen maar voordelen: “Voor mij voelt het als iets kleins, maar ik merk ook dat ik echt iets voor hen beteken. Dat ik van belang ben. Dat geeft een goed gevoel”.

Kyra studeert Leisure & Event Management in Amsterdam, maar is nog geregeld bij haar ouders in Vinkeveen. Van daaruit werd ze dik anderhalf jaar geleden maatje voor Isla (5), Ana (4) en Aimee (2) uit Mijdrecht. Kyra: “Het begon ermee dat ik ergens online een filmpje zag over een oudere dame, die met kerst alleen zat. Dat maakte iets bij me los; het gevoel dat ik graag iets zou willen doen voor een ander, dat ik misschien ook wel iets voor iemand zou kunnen betekenen. Mijn ouders waren al bekend met Handjehelpen, omdat mijn dementerende opa ook een maatje heeft via Handjehelpen en zo kwam van het een het ander. Regiocoördinator Jessy van Wijngaarden plande een kennismaking met me in en samen bespraken we wat bij mij zou passen. Al kletsend kwamen we erachter, dat ik het liefst iets voor kinderen zou doen en Jessy vertelde over een aantal hulpvragen bij mij in de buurt.”

Invloed

Het verhaal van Isla, Ana en Aimee sprak Kyra het meest aan. Zij verloren twee jaar geleden onverwacht hun moeder en bleven alleen achter met hun vader. De familie woonde nog maar net in Mijdrecht en komt bovendien niet uit Nederland. Hun netwerk was dus erg klein en er was weinig steun beschikbaar. Het was een hele zware tijd en situatie voor het gezin. Kyra: “Natuurlijk kan ik dat niet oplossen, maar ik merkte al snel dat ik toch iets kan betekenen en van waarde ben voor deze meisjes en hun vader. Ik doe geen grote dingen; we spelen spelletjes, tekenen samen en gaan lekker naar buiten, naar het park of de speeltuin.” Voor Kyra is het een middagje in de twee weken. Dat past haar prima en voor de meiden is het een lichtpuntje. Zij kijken naar Kyra uit en hun vader stuurt naderhand altijd nog een appje om te bedanken en te vertellen dat de meiden het zo fijn gevonden hebben.

Goed gevoel

“Ik merk dat dat mij ook goed doet. Ik ga na een middag met de meiden altijd weg met een goed gevoel. Het maakt me blij, gewoon omdat ik iemand anders blij kan maken. En dat is misschien ook wel de clou: hoe fijn het is te merken dat je belangrijk bent voor een ander. Dat is ook wat ik anderen zou willen meegeven: “Er is veel leed in de wereld; mensen die het minder hebben dan jij, die verdriet hebben, ziek of eenzaam zijn. Dat kan overweldigend voelen, maar je kan er ook iets aan doen. En dat hoeft niet groot te zijn, met iets kleins kan je al veel verschil maken. Je bent van invloed en dat geeft echt een goed gevoel”.

Uit je bubbel

Dat je ook dichtbij, in je eigen buurt, van waarde kan zijn werd Kyra al snel duidelijk. “Na mijn kennismaking met Jessy kon ze direct vijf – bij mij passende – hulpvragen aan me voorleggen en dat was alleen nog maar in de omgeving van Vinkeveen. Moet je nagaan. Je kan voor zoveel mensen het verschil maken; voor een eenzame oudere of een jong gezin in een moeilijke situatie. Even een kopje koffie, een loopje samen of een luisterend oor bieden. Er is altijd wel iemand die je steun kan gebruiken, daarvoor hoef je niet ver te zoeken. Voor mij is het een middagje in de twee weken, prima in te passen, voor hen is het een lichtpuntje.”

Als bijkomend voordeel noemt Kyra dat het doen van vrijwilligerswerk als maatje zorgt voor meer begrip en een bredere kijk op de wereld. Kyra: “Ik kom zelf uit een warm nest, een fijne omgeving. Ik kom niks tekort, we hebben het goed. Ik ben bovendien omringd door mensen die ongeveer hetzelfde leven als wij. Door uit die bubbel te stappen ervaar je dat dit niet voor iedereen geldt. Dat er veel mensen zijn die het minder hebben en wat dit betekent. Het zorgt voor meer begrip en voor meer waardering van je eigen situatie.”

In actie

Zelf is Kyra van plan zo lang mogelijk maatje te blijven voor Isla, Ana en Aimee. “We leren elkaar steeds beter kennen en onze band wordt steeds vertrouwder. In het begin was het nog wel eens zoeken. Hoe moest ik m’n aandacht verdelen tussen de meisjes, die alle drie zo goed mijn aandacht konden gebruiken? Daarover kon ik ook met Jessy praten en inmiddels merk ik dat daar steeds meer balans in komt, dat alles steeds natuurlijker verloopt.

De oudste – die van zichzelf rustiger is en zich in eerste instantie wat meer op de achtergrond hield ten behoeve van haar zusjes – komt steeds meer uit haar schulp en trekt nu ook meer naar me toe. Onlangs was ze jarig en dat hebben we gevierd op ons eilandje hier op de Vinkeveense Plassen. We hebben lekker gezwommen en patatjes gegeten. Naderhand vertelde haar vader dat het voor Isla de mooiste verjaardag van haar leven was geweest. Dat vind ik mooi, dat we haar die ervaring hebben kunnen geven en dat we samen die herinnering delen.”

Kyra (21) is maatje voor de zusjes Isla, Ana en Aimee. Foto: aangeleverd.