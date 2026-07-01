Klink Klaar brengt muziek tot leven langs de Kromme Mijdrecht

Regio – Langs de Kromme Mijdrecht klonk zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur op tal van bijzondere locaties livemuziek tijdens Klink Klaar. Verspreid over tuinen, terrassen en andere sfeervolle plekken genoten bezoekers van een gevarieerd cultureel programma, waarbij jong en oud samenkwamen.

De middag begon bij het theehuis aan de Amstelkade 61, waar Duo Centella, bestaande uit Suzanne Arends en Aimée van Delden, het publiek wist te boeien. Onder het genot van een hapje en een drankje luisterden bezoekers aandachtig naar het optreden. De organisatie had de locatie uitstekend ingericht, met een goede zichtbaarheid en duidelijke bewegwijzering voor het publiek.

Vervolgens ging de route naar het tuinterras van Cindy Weischer. Daar waren The Jazz Birds zich nog aan het voorbereiden op hun optreden dat om 13.45 uur van start zou gaan. Ondanks de laatste voorbereidingen namen de muzikanten graag even de tijd om te poseren voor een fotomoment. Door de ruime afstanden tussen de verschillende locaties bleek het een uitdaging om alle optredens te bezoeken. Toch was een stop bij het Frankfurter Polka Trio zeker de moeite waard. De muzikanten verschenen prachtig gekleed op het podium, maar na enkele nummers dwong de zomerse hitte hen begrijpelijkerwijs hun mutsen af te zetten en de jasjes uit te trekken.

Vanaf Oostzijde 115 ging de route verder naar het terras bij de Pondkoekersluis aan Oostzijde 1. Op deze idyllische locatie verzorgde Rewind Bens een optreden. De sfeervolle omgeving vormde het decor voor een middag vol muzikale passie, waar bezoekers zichtbaar genoten van de optredens.

Uiteraard bood Klink Klaar nog veel meer muziek. Zo traden onder meer Skouda Soundscapes op in de kerkzaal van de H.A. van Paduakerk aan Oostzijde 44, evenals Amanda ten Cate, Julia & Mick, Ninlalynn & Janos Koolen, Joke Dekker & BB Count Band en Reinier Broshuis & Emily Sofie, die verspreid over diverse tuinen en terrassen langs de Kromme Mijdrecht het publiek vermaakten.

Met zoveel uiteenlopende optredens op bijzondere locaties bewees Klink Klaar opnieuw hoe cultuur mensen samenbrengt. Achter een evenement als dit gaat maanden van voorbereiding schuil. Van het regelen van vergunningen en locaties tot de afstemming met de gemeente en de promotie richting inwoners: het vraagt de inzet van vele vrijwilligers en organisatoren. De organisatie van Klink Klaar verdient dan ook een groot compliment. Dankzij hun inzet konden bezoekers genieten van een sfeervolle, goed georganiseerde middag vol muziek, ontmoeting en cultuur, een evenement dat inmiddels een waardevolle plaats heeft gekregen op de lokale culturele kalender.

Op de foto: Met uiteenlopende optredens op bijzondere locaties bewees Klink Klaar opnieuw hoe cultuur mensen samenbrengt. Foto: Wilco de Vries.