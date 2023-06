Jachthaven Uithoorn officieel geopend

Uithoorn – De jachthaven aan de Wilhelminakade is op donderdag 1 juni feestelijk geopend, op tijd voor het nieuwe vaarseizoen. Met zijn steigers met laadpunten loopt de jachthaven vooruit op de toekomst van duurzaam en elektrisch varen. Ontwikkelaar en eigenaar E-Harbour nodigde wethouder Jan Hazen uit de opening te verrichten, onder het oog van vele omwonenden die positief zijn over de komst van de nieuwe jachthaven. E-Harbour startte half mei met de aanleg van de nieuwe steigers in de Amstel voor vaste ligplaatshouders met een sloep of kleine boot. donderdag 1 juni kon de jachthaven al de opening vieren, uiteraard met een klein feestje. De nieuwe jachthaven aan de Wilhelminakade is duurzaam op meerdere vlakken. De steigers zijn gemaakt van gerecycled materiaal en de ligplaatsen hebben laadpunten voor elektrische boten.

Uithoorn aan de Amstel

Bij de aanleg van de jachthaven ging de gemeente niet over één nacht ijs, vertelt wethouder Hazen. “Uithoorn ligt al enkele honderden jaren aan de Amstel. Laten we er dan ook gebruik van maken, dachten we als gemeente in 2011. De passantenhaven werd opgeknapt en de kade kreeg een nieuw gezicht. Pas jaren later werd, met E-Harbour als partij, ook de aanleg van de jachthaven werkelijkheid.”

Begeleid door een scheepstoeter maakte wethouder Hazen de toegang tot de nieuwe steigers officieel en wenste Uithoorn een mooie, nautische toekomst toe. Veel van de aanwezige nieuwe ligplaatshouders bleken toekomstige of huidige bewoners van de Wilhelminakade: “Ja, met de eerste plannen waren we niet zo blij, maar dit is gewoon prachtig voor de deur. Ik heb elke dag vakantie!” Maar ook Uithoornaren van iets verder uit het centrum profiteren van de komst van de haven: “Ik heb jarenlang gezeild, maar dat is hier lastig. Toen ik van de jachthaven hoorde, hebben we een bootje gekocht. Elektrisch, inderdaad, lekker stil”, vertelt een bewoonster uit Zijdelwaard. “Lijkt het toch wat op zeilen. En ik kan gewoon op de fiets hierheen.” De voorzieningen voor fietsparkeren zitten overigens nog in de planning, evenals de herinrichting van de weg zelf. Dit gebeurt in samenspraak met de bewoners.

Foto: Wethouder Jan Hazen tussen Stéphane Cohnen (links) en Jaap Schippers van E-Harbour op de nieuw aangelegde steigers.