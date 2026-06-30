Interactieve verkeerseducatie in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Deze periode maken leerlingen van basisscholen in gemeente De Ronde Venen op een bijzondere manier kennis met verkeersveiligheid. Met een e-bike simulator en een interactief fietsparcours ontdekken zij zelf wat snelheid en afleiding doen in het verkeer. Samen met het campagneteam van Responsible Young Drivers en de provincie Utrecht gaat de gemeente langs scholen om aandacht te vragen voor veilig gedrag op de e-bike.

Steeds meer kinderen in De Ronde Venen nemen zelfstandig deel aan het verkeer. Waar dit voorheen vaak nog op een fiets zonder ondersteuning was, is dat tegenwoordig steeds vaker op een e-bike, fatbike of iets daartussenin. Hogere snelheden en beperkt verkeersinzicht kunnen leiden tot onveilige situaties. Juist daarom zetten De Ronde Venen, provincie Utrecht en Responsible Young Drivers zich in om jongeren hier op een positieve manier bewust van te maken.

Zelf ervaren op simulator en parcours

Tijdens de activiteit stappen leerlingen op een speciale e-bike simulator. Hier ervaren zij realistische verkeerssituaties, zoals onverwachte obstakels en drukte op de weg. Daarnaast leggen zij een uitdagend fietsparcours af op een normale fiets, normale e-bike en op een fatbike. Aandacht, balans, reactievermogen, remweg en de verschillen tussen deze type fietsen staan hierbij centraal. Ook gaan de leerlingen in gesprek met het campagneteam over snelheid, keuzes in het verkeer en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan veiligheid. De combinatie van doen en bespreken leert kinderen spelenderwijs welke risico’s er zijn én hoe ze daar slim mee om kunnen gaan.

Veilig onderweg

Wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit): “Het is zo belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hoe zij veilig deelnemen aan het verkeer. Een typisch voorbeeld waarbij geldt ‘jong geleerd, oud gedaan’. En omdat deze leerlingen binnenkort hun huidige school verruilen voor de middelbare school, en daarmee in veel gevallen verder gaan fietsen, is deze voorbereiding perfect. Deze praktische en interactieve verkeerseducatie brengt meer bewustwording, wat zorgt voor veiliger gedrag op de fiets. De e-bike simulator laat zien dat plezier en veiligheid prima samengaan. Juist daarin een beetje extra inzicht onderweg het verschil kan maken.”

Leerlingen van groep 8 van OBS Willespoort uit Wilnis op de fietssimulator. Foto: aangeleverd.