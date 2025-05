Inspraakavond over zonneveld Abcoude

Abcoude – De voorbereiding voor het zonneveld in de Waardassackerpolder, tegen de A2 bij Abcoude, is in volle gang. De schetsen liggen klaar, onderzoeken zijn gedaan. Energie-coöperatie Veenwind en zijn partners, coöperatie De Windvogel en projectontwikkelaar Ventolines, organiseren een inspraakronde voor alle bewoners van Abcoude in de Dorpskerk, maandag 2 juni om 19.30 uur. Daar is informatie op te halen en er zijn voldoende partijen om alle vragen aan te stellen. Iedereen kan ook zijn mening kwijt en die wordt meegenomen in het inspraakverslag. Dat verslag gaat naar de gemeente, als onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Nadat eerder LTO Noord en anderen beroep tegen het bestemmingsplan hadden aangetekend, is dat in eerdere instantie volledig gegrond verklaard. Het hoofdbezwaar van LTO Noord was dat een zonnepark op deze locatie schadelijk is voor de openheid van het veenweidelandschap en aangemerkt moet worden als een vorm van verstedelijking. Maar dat was in 2024. Inmiddels zijn de kaarten opnieuw geschud.

Overigens betekent het aanvragen van de vergunning nog niet dat het park er ook komt. Het gaat hoe dan ook nog jaren duren voordat het stroomnet zodanig is versterkt dat het zonnepark kan worden aangesloten. In die jaren moet blijken of het park financieel wel uit kan. Want ook dat is door de vele onzekerheden nu nog niet te zeggen.

Voor de bewoners van de Waardassackerpolder zelf is een aparte inspraakronde georganiseerd. Die bewoners zijn per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd.

Op de foto: Zonneveld Abcoude eventueel op deze locatie. Foto: archief Nieuwe Meerbode.