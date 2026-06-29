IJsje van de zaak: jonge wethouder weet hoe je het gesprek opent

Mijdrecht – Wie verleden week over de markt in Mijdrecht slenterde, kreeg er onverwacht iets bij: een glimlach, een gesprekje en als het meezat een ijsje. Het initiatief kwam van niemand minder dan wethouder Amber Beijer, die haar portefeuille openbare ruimte en het actuele thema hittestress op een wel heel tastbare manier onder de aandacht bracht. Want laten we eerlijk zijn: beleidsstukken zijn belangrijk, maar smelten niet zo lekker weg als een bolletje vanille in de zon.

Beijer, een van de jongste gezichten in het gemeentebestuur van De Ronde Venen, koos voor een aanpak die net zo simpel als doeltreffend is. Geen ingewikkelde presentaties of dikke rapporten, maar gewoon de markt op, tussen de mensen. Met een ijsje. En dus met een boodschap die letterlijk en figuurlijk verfrissing brengt.

De markt op

Onder het uitdelen door ging het natuurlijk wel ergens over. De openbare ruimte – parken, pleinen, straten – speelt een steeds grotere rol in hoe we omgaan met warme zomers. Hittestress is geen abstract begrip meer; het gaat over schaduwplekken, groenvoorziening en hoe prettig (of benauwd) een dorp voelt op een tropische dag. En ja, dan is een ijsje een ludieke, maar o zo doeltreffende ingang voor een gesprek.

Laagdrempelig contact

Het beeld van de bestuurder die achter het bureau blijft, lijkt bij Beijer sowieso niet te passen. Deze actie laat zien dat laagdrempelig contact geen modewoord hoeft te zijn, maar gewoon iets wat je doet. Al helpt het natuurlijk als je daarbij iets uitdeelt waar niemand nee tegen zegt.

Is dit de oplossing voor hittestress? Natuurlijk niet. Maar het is wel een begin. Een sympathieke eerste stap die laat zien dat beleid ook menselijk mag zijn en soms zelfs een beetje zoet. En mocht de temperatuur deze zomer oplopen dan is de vraag eigenlijk heel simpel: wanneer volgt ronde twee?

Amber Beijer weet hoe ze het ijs breekt. Foto: aangeleverd.