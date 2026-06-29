Hitte drukt bezoekersaantal op boekenmarkt

Vinkeveen – De jaarlijkse boekenmarkt bij kerk De Morgenster kende vrijdagmiddag een rustige start. Rond half vijf stonden duizenden boeken keurig uitgestald en klaar voor een nieuwe eigenaar, maar de extreme hitte hield veel bezoekers thuis.

Ondanks de afgegeven code rood bleef de organisatie positief. Vrijwilliger Kees van Vliet liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Met zichtbaar enthousiasme vertelde hij over de bijzondere collectie die samen met andere vrijwilligers was verzameld en uitgestald. Vooral de boeken over Amsterdam, prachtige prentenboeken en diverse antiquarische uitgaven kregen zijn speciale aandacht. Vol trots liet hij de collectie zien en probeerde hij bezoekers warm te maken voor een aankoop. “Het is mooi om te zien hoeveel passie hij heeft voor de boeken”, was de reactie van een bezoeker na het gesprek. Op de vraag wat er met de boeken gebeurt die dit weekend niet worden verkocht, had Van Vliet direct een antwoord. De mooiste exemplaren krijgen een tweede kans tijdens de jaarmarkt op 15 juli.

Hitte drukte het bezoekersaantal op boekenmarkt afgelopen vrijdag; tweede kans volgt tijdens de Vinkeveense jaarmarkt op 15 juli. Foto: Wilco de Vries.