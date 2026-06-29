Hertha tegen CSW, Argon treft RKDES

De Ronde Venen – De Ronde Venen kijkt uit naar een nieuw sportief initiatief: De Ronde Venen Cup. Dit jaarlijkse terugkerende voetbaltoernooi moet dé voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen worden voor de lokale voetbalverenigingen. De finaledag wordt elk jaar bij een andere club georganiseerd.

Aan deze eerste editie nemen de seniorenselecties van Argon, CSW en Hertha deel. FC Abcoude is dit jaar helaas verhinderd. Als vervangende deelnemer is RKDES uit Kudelstaart bereid gevonden om het deelnemersveld compleet te maken. Inmiddels is de loting achter de rug en is het programma voor de eerste speelavond vastgesteld.

Finaledag in Wilnis

Op dinsdag 18 augustus 2026 worden volgende wedstrijden gespeeld: Argon-RKDES op sportpark de Hoofdweg in Mijdrecht en Hertha-CSW op sportpark de Molmhoek in Vinkeveen. Het aanvangstijdstip van de wedstrijden is 20.00 uur. Op basis van de resultaten van de eerste speelavond worden de wedstrijden voor de finaledag vastgesteld. Op zaterdag 22 augustus worden zowel de finale als de troostfinale gespeeld. De wedstrijden beginnen om 14.30 uur. De finaledag vindt dit jaar plaats op het sportcomplex van CSW aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. De dag wordt feestelijk afgesloten, waarmee niet alleen het toernooi, maar ook de start van het nieuwe voetbalseizoen gezamenlijk wordt gevierd. Met De Ronde Venen Cup willen de betrokken verenigingen de onderlinge sportieve band versterken, supporters samenbrengen en het lokale voetbal een impuls geven.

Foto: aangeleverd.