Gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers in het Wickelhofpark￼

Mijdrecht – Seniorenpartij krijgt steeds meer signalen van wandelaars die last hebben van fietsers, die over het voetpad rijden en soms zelfs gewond raken doordat fietsers en groepen wielrenners regelmatig ten onrechte gebruik maken van voetpaden om hun route af te snijden. Met name gebeurt dit in parken zoals het Wickelhofpark en het burgemeester. Haitsmapark. Daar worden voetgangers steeds vaker geconfronteerd met snelle e-bikers, groepen wielrenners en jongelui met elektrische mountainbikes voorzien van dikke banden. In het Wickelhofpark is de situatie heel onduidelijk. Bij de ene brug staat op het pad een plaatje van een fietser en bij het andere bruggetje staat een bord dat het hier een voetpad betreft. Zo wordt een gevaarlijke en onduidelijke situatie gecreëerd. Seniorenpartij De Ronde Venen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college, met de vraag of zij willen handhaven bij oneigenlijk gebruik van het voetpad en of zij maatregelen willen nemen om het veiliger te maken voor voetgangers door bepaalde voorzieningen aan te brengen, zodat het duidelijker wordt voor zowel fietser als voetganger.