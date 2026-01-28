Gemeentebelangen presenteert verkiezingsprogramma

Uithoorn/De Kwakel – Gemeentebelangen heeft haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Met als titel Gezamenlijk & Betrokken zet de partij de koers van de afgelopen jaren door: samen met inwoners en ondernemers werken aan een leefbare en sociale gemeente.

Lijsttrekker Petra van Leeuwen licht de speerpunten voor de komende periode toe: “Wij willen dat het in onze dorpen naast prettig wonen, ook prettig leven en werken is, zowel nu als in de toekomst. Dit betekent dat wij ons blijven inzetten om meer woningen te bouwen, ook als de ruimte hiervoor beperkt is. En zorg dragen dat er mogelijkheden zijn voor inwoners om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen, zowel binnen als buiten.”

De partij wil deze doelen bereiken door te doen wat zij sinds haar oprichting in 1969 al doet: samen met inwoners en ondernemers werken aan realistische en betaalbare oplossingen voor lokale kwesties. Van Leeuwen vertelt: “Wij hopen natuurlijk opnieuw het vertrouwen van de kiezer te krijgen. Ook in 2026 is Gemeentebelangen nog een partij zonder landelijke sturing en staan onze kandidaten dicht bij de inwoners en ondernemers en hebben zij oog voor wat écht nodig is.”

Op de foto: v.l.n.r. Aad Rekelhof, Rolf Polak, Ferry Hoekstra, Petra van Leeuwen, Arjan Boere, BetusTaekema, Rogier Bezuijen, Kees Post, Jaap Holthuizen en Piet ten Brink. Foto: aangeleverd.