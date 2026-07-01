Mijdrecht – Vorige week waren in De Kwakel jonge zwanen te zien, samen met vader en moeder, luierend op de weg. In Mijdrecht waren het juist eendjes die zich, in het bijzijn van hun ouders, voorzichtig lieten benaderen. Moeder was echter zeer alert en ging kwakend voor haar jonge kroos staan, met een duidelijke boodschap: tot hier en niet verder. Lekker in de luwte van de sloot lagen de eendjes te rusten. Ze genieten zichtbaar van de zon en lijken zich nauwelijks bewust van de hitte. Het oogt heerlijk ontspannen en zorgeloos. Even rust, even verwondering, gewoon langs de waterkant in Mijdrecht.

Op de foto: Geen haast, geen stress, alleen zon en veren. Foto: Wilco de Vries.