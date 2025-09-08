Fietsmaatjes De Ronde Venen verwelkomy graag extra vrijwilligers en gasten

De Ronde Venen – Ook dit jaar was Fietsmaatjes De Ronde Venen vertegenwoordigd op de najaarsmarkt in Wilnis. Onder een stralende zon bezochten diverse geïnteresseerden de stand van de stichting voor een gezellig gesprek en meer informatie.

Afgelopen zomer kon er volop gefietst worden dankzij het mooie weer. De vijf duofietsen van Fietsmaatjes De Ronde Venen, actief in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, hebben daardoor al flink wat kilometers afgelegd. Toch is er ruimte voor meer ritten: de organisatie is op zoek naar extra vrijwilligers én gasten om mee te fietsen.

De duofietsen zijn zeven dagen per week inzetbaar en bieden een mooie manier om samen te genieten van de prachtige omgeving van De Ronde Venen. Aanmelden als vrijwilliger of gast is eenvoudig en vrijblijvend, een proefrit maken kan altijd. Interesse? Stuur een e-mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl of kijk op www.fietsmaatjesdrv.nl voor meer informatie.

Daarnaast doet Fietsmaatjes De Ronde Venen mee aan Rabo ClubSupport en spaart de stichting voor het onderhoud van de vijf duofietsen. Elke uitgebrachte stem levert een financiële bijdrage op. Steun de stichting door te stemmen via: www.rabobank.nl/leden/clubsupport.

Dankzij jaarlijkse onderhoudsbeurten blijven de fietsen in goede en veilige staat. Onlangs zijn de duofietsen in Wilnis en Abcoude nog grondig gerepareerd, met dank aan de plaatselijke rijwielbedrijven en fietsenmakers zijn ze weer volop beschikbaar voor gebruik.

Fietsmaatjes De Ronde Venen verwelkomt graag extra vrijwilligers en gasten om mee te fietsen. Foto: aangeleverd.