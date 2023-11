Feestelijke opening Oefenplein de Bibliotheek Mijdrecht

Mijdrecht – Afgelopen maandag is het Oefenplein in de Bibliotheek Mijdrecht feestelijke geopend. Samen met twee bezoekers van het Oefenplein hebben wethouder Cees van Uden en burgemeester Maarten Divendal de opening verricht.

Burgemeester Divendal gaf in zijn openingstoespraak aan dat hij het heel belangrijk vindt dat inwoners van De Ronde Venen terecht kunnen op het Oefenplein: “Voor veel mensen is het erg handig dat we zaken direct digitaal kunnen regelen met de overheid en dat ze daarvoor geen afspraak meer hoeven maken. Maar voor een grote groep mensen is het nog flink lastig dat de overheid steeds meer digitaal gaat werken.

Begin oktober is het Oefenplein in de Bibliotheek van start gegaan, zoals bij problemen met computer, tablet of telefoon, oefenen met programma’s om beter te kunnen mailen, zoeken op internet, formulieren invullen of vragen over beter Nederlands leren spreken, schrijven of lezen.

Het Oefenplein in de Bibliotheek Mijdrecht is er elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol op het Oefenplein. Om de samenwerking met SeniorWeb te bekrachtigen hebben de Bibliotheek en SeniorWeb maandag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Organisatorisch betekent dit dat deze vrijwilligers een vrijwilligerscontract krijgen bij de Bibliotheek.

Op de foto: Burgemeester Maarten Divendal (rechts), wethouder Cees van Uden en directeur van de Bibliotheek Eric de Haan.