Evaluatie met bewoners na rustig Oud en Nieuw

Uithoorn – Gemeente Uithoorn en de politie hebben donderdag 22 januari een bewonersbijeenkomst georganiseerd in sporthal De Scheg om het verloop van de Oud en Nieuwviering rondom de Europarei/Zijdelwaard te evalueren. Burgemeester Heiliegers heette iedereen hartelijk welkom en kon direct opgelucht melden, dat Oud en Nieuw ‘rustig en beheersbaar was verlopen’.

De verantwoordelijke voor de jaarwisseling van het wijkteam Uithoorn-Aalsmeer gaf een toelichting hoe de aanpak dit jaar is geweest. Gewone agenten en agenten in burger uit een ander wijkteam waren in de wijk aanwezig en konden direct doorgeven als er geprobeerd werd vernielingen aan te richten of brand te stichten. Dat leidde op oudejaarsavond al tot negen arrestaties, zodat deze personen voor het nieuwe jaar begon al achter slot en grendel zaten.

Last onder dwangsom

Daarnaast werd door motoragenten continu door de wijk gereden om groepjes jeugd met mogelijk verkeerde intenties nauwlettend in de gaten te kunnen houden. Omdat de motoragenten ook over paadjes door de parken en over de stoep konden waren er geen momenten, waarop de jeugd de kans kreeg om ongezien problemen te veroorzaken. Jongeren die met zwaar vuurwerk zijn betrapt kregen een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen en uiteraard werd direct doorgestapt naar de woning om te kijken of men nog meer in bezit had.

Politie en gemeente kijken dan ook terug op een prima verlopen jaarwisseling waarbij nauwelijks schade is aangericht. Op de vraag of de enige autobrand op het parkeerterrein bij de tennisvereniging aan de Hollandsedijk wel een uitwas is geweest van de oud en nieuwviering kon geruststellend worden geantwoord, dat de eigenaar van dat voertuig zelf iets probeerde te verhelpen en dat daardoor kortsluiting en brand is ontstaan.

Lange traditie

Op vragen uit het publiek of het vuurwerkverbod de komende jaarwisseling mee gaat helpen aan een rustige oud en nieuw viering is de politie voorzichtig. “Een jaarwisseling met vuurwerk is een lange traditie en het zal tijd kosten om dit te veranderen.”

Een aantal zaken die eerder door bewoners zijn aangegeven is gerealiseerd, zoals het dichtmaken van de box-gangen tijdens de jaarwisseling. Dit zal ook zeker een bijdrage hebben geleverd om het aantal schuilplaatsen te beperken. Alleen bij de Coudehovenflat waren ze als enige weer opengebroken. Ook is het contact met handhaving wat betreft het melden van overlast verbeterd. Op het verzoek van de gemeente om medewerking van bewoners aan het verlichten van de omgeving zijn helaas geen reacties binnengekomen. Komend jaar zal bij het vervangen van lantaarnpalen erop worden gelet, dat die waar nodig meer licht gaan geven. Ook zal de wens uit het publiek worden meegenomen om de brieven van de gemeente in meer talen te laten afdrukken.

Burgemeester Heiliegers gaf als aanvulling trots te zijn op de inwoners van de wijk en gaf aan dat de onrust in de wereld niet zijn weerslag heeft gehad op het verloop van de viering van oud en nieuw. Ook gaf hij een compliment aan de medewerking van de moskee om aandacht te geven aan het probleem en aan de acht buurtvaders die oudejaarsavond hun vrije tijd opofferden om door de wijk te surveilleren en de jeugd waar nodig aan te spreken.

Foto: aangeleverd.