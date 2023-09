EHBO-vereniging Wilnis trapt nieuw seizoen af met grote oefening

Wilnis – Slachtoffers die niet van echt waren te onderscheiden, in een viertal echt uitziende ongevalssituaties in een grote fabriekshal. Dat was waar de 15 EHBO’ers van EHBO-vereniging Wilnis afgelopen maandagavond mee werden geconfronteerd tijdens de grote jaarlijkse EHBO oefening. Voorzitter Frank Hopman vertelt: “Het is een lange traditie om het seizoen te starten met een grote oefening met zo’n acht LOTUS-slachtoffers. Dat is voor de EHBO’ers niet alleen leuk, maar ook een enorme uitdaging. Ze moeten flink de handen uit de mouwen steken, want de combinatie van letsels van de slachtoffers zijn uitdagend.”

Communicatie met alarmcentrale

Achter een speciaal nummer zat een 112 alarmcentralist klaar om de oproepen van de EHBO’ers aan te nemen en door te loodsen aan de ambulancemedewerker. De meegegeven uitdaging voor de EHBO’ers in deze oefening was de keuze voor zelf behandelen, huisarts of 112 bellen en communicatie met de alarmcentrale en ambulance. Ambulancemedewerker en EHBO-docent Alfred Strijk was ter plaatse aanwezig: “Als de EHBO’ers besloten dat een slachtoffer er zo slecht aan toe was dat er professionele hulp van een ambulance nodig was, dan belden ze de alarmcentralist. Ik kreeg van de centralist de oproepen op basis van prioriteit doorgestuurd en ging vervolgens als ambulancemedewerker ernaartoe om professionele hulp te verlenen. Op die manier konden ze tijdens de vier ongevalssituaties oefenen hoe het communiceren met de alarmcentrale in zijn werk gaat. Het is goed om die routine als EHBO’er te kennen, omdat zo’n contact met de centrale in een stressvolle ongevalssituatie met meerdere slachtoffers overweldigend kan zijn.”

Pompwagenrace

De EHBO’ers werden in teams ingedeeld en kregen als eerste ongeval twee slachtoffers van een pomp-wagenrace. Deze race eindigde in een botsing, waarbij een pompwagen was omgevallen. Een chauffeur moest het bekopen met een verstuikte pols, een grote snee en aardig wat schaafwonden. De andere chauffeur werd behandeld voor een tand uit zijn mond en een hoofdwond.

Ernstige verbranding door steekvlam

Kyra van Meijer had geen idee waar ze aan tegenaan zou lopen deze avond. Ze vertelt dat het voor haar de eerste keer was dat ze bij de vereniging meedeed met zo’n grote oefening: “In het testlaboratorium kwam ik bij een slachtoffer terecht waarvan ik eerst dacht dat hij zijn schouder ernstig had verbrand. Het vuur van de testoven stond nog aan en hij had veel pijn aan zijn schouder. Hij was nogal eigenwijs en geschrokken door de steekvlam die zware brandwonden had veroorzaakt bij zijn collega. Hij blijf maar roepen over haar gezicht en nek die er vreselijk aan toe waren en wilde alleen maar naar haar toe. Dat maakte het lastiger om hem te behandelen en kalmeren. Toen het mij lukte hem gerust te stellen, kwam ik erachter dat hij zijn schouder uit de kom had en kon ik zijn verbrande vinger voorzichtig koelen en verbinden.” De ambulance werd opgeroepen voor het andere slachtoffer met zware brandwonden en inhalatietrauma.

Reanimatie chauffeur

Fotograaf op locatie, Ad Versluis, genoot zichtbaar van de beproeving voor de EHBO’ers bij het laaddock: “Er zat zo veel spanning in dit ongeval. Het was prachtig om te zien hoe vol de EHBO’ers erin gingen en hoe goed de onderlinge communicatie liep. Ze verdeelden zich al snel tussen de chauffeur die onwel was geworden en de gewonde laaddockmedewerker die was overreden.” De EHBO’ers moesten hard werken om de bus open te krijgen en kwamen erachter dat de chauffeur een hartinfarct had. Dat werd uiteindelijk een reanimatie. De laaddockmedewerker bleek onder meer een open botbreuk aan het onderbeen te hebben.

Brand blussen in kantoor

Kyra vertelt dat verderop in de fabriek twee kantoormedewerkers het met elkaar aan de stok hadden, nadat er brand in het kantoor was ontstaan: “Geruststellen het slachtoffer met die paniekaanval vond ik heel leuk om te doen, want contact maken met mensen ligt mij. De andere EHBO’ers ontfermden zicht over de vrouw die diabeet bleek te zijn en de brand veroorzaakt had omdat ze in een hypo zat en helemaal geagiteerd was. Hier mochten we zelf de brand blussen, onder begeleiding van iemand van de brandweer, dus dat was een leuke oefening.”

“Al met al een geslaagde oefening”, concludeert voorzitter Frank Hopman. “Uit de nabespreking met de waarnemers, ambulancemedewerker, LOTUS-slachtoffers en EHBO’ers kwamen vooral positieve punten naar voren. De leerpunten pakkenwe het komende seizoen op in de her-halingslessen op de maandagavond.”

EHBO-opleiding

Meer foto’s zien van de oefening? Ga naar www.ehbowilnis.nl. EHBO-vereniging Wilnis organiseert EHBO-herhalingslessen op maandagavond in verenigingsgebouw De Schakel. Daarnaast geeft de vereniging jaarlijks een nieuwe EHBO-opleiding met AED en reanimatie. Geïnteresseerd? Ga naar de website of neem contact op met Frank Hopman op tel. (0297) 285 993 of mail info@ehbowilnis.nl.