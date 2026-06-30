Een beetje liefde, positiviteit en een doosje krijt

Mijdrecht – De zon schijnt en op het Raadhuisplein in Mijdrecht zit een dame ontspannen in kleermakerszit op de stoep te krijten. In grote, kleurrijke letters verschijnt de tekst: Get ready 4 Summer. Het is Suzanne Legters (35), beter bekend als Suus. Met haar vrolijke geschreven teksten wil zij de wereld een klein beetje mooier maken. En dat lijkt te lukken, want steeds meer inwoners van De Ronde Venen reageren enthousiast op haar initiatief.

Verbinding op straat

Soms liggen de verhalen letterlijk op straat. Achter ieder mens schuilt immers een verhaal. Wanneer we Suus vragen naar het idee achter haar krijtteksten ontstaat direct een spontaan gesprek. Juist die verbinding vindt ze zo mooi. “Mensen spreken me nu gewoon aan op straat. Dat gebeurt niet zo vaak meer”, vertelt ze. “Iedereen is druk met zichzelf of met zijn telefoon. Daardoor missen we soms wat er echt om ons heen gebeurt. Er heerst een sfeer van depressiviteit en daardoor raken mensen met zichzelf in de knoop.” Volgens Suus is er juist behoefte aan meer aandacht voor elkaar. Legt ze uit. Een vriendelijk woord of een glimlach kan soms meer betekenen dan mensen denken.

Meer dan alleen vrolijkheid

Van buiten oogt Suus levenslustig en onbevangen. Met haar stralende lach en positieve uitstraling zou je denken dat het leven haar altijd heeft toegelachen. Toch blijkt dat niet helemaal het geval. Ze vertelt openhartig dat ze een moeilijke donkere periode achter de rug heeft. Haar mentale gezondheid heeft haar soms flink uitgedaagd. Over die tijd praat ze liever niet uitgebreid, maar ze geeft wel aan dat ze daardoor anders naar het leven is gaan kijken. “Ik probeer vooral in het nu te leven en te genieten van de kleine dingen”, zegt ze. “Dat helpt me om de mooie kanten van het leven te blijven zien.”

Gratis liefde

Therapie heeft haar geholpen, maar ook haar krijtjes spelen daarin een rol. Op verschillende plekken in De Ronde Venen schrijft ze positieve boodschappen op de stoep. Zelf noemt ze het gratis liefde. De reacties zijn vaak hartverwarmend. Mensen blijven staan, maken een foto of raken met elkaar in gesprek. “Dit hebben we toch gewoon nodig in deze tijd”, vertelt ze spontaan. Zelf merkt ze dat ze steeds vaker de positieve kant van het leven ziet. Die positiviteit wil ze graag doorgeven aan anderen. Daarom koos ze vandaag voor de tekst Get ready 4 Summer. “Ik heb gewoon zin in de zomer”, weet ze enthousiast.

De eenvoud van geluk

Misschien zit de kracht juist wel in de eenvoud. Een doosje stoepkrijt, wat kleur en een positieve boodschap blijken soms genoeg om een glimlach op iemands gezicht te toveren. Voor Suus is dat precies de bedoeling. Ze wil de wereld niet veranderen, maar wel een beetje vriendelijker maken. De gesprekken die ontstaan en de dankbare reacties die ze krijgt geven haar energie. “Daar doe ik het voor” vervolgt ze. “Als ik mezelf én iemand anders blij kan maken, dan is mijn dag geslaagd.“ Ook als het weer wat minder mooi is trekt ze eropuit. Dan zoekt ze een plek op waar veel mensen langskomen. “Als mensen gehaast een winkelcentrum binnenlopen en er met een glimlach weer uitkomen, dan is dat toch prachtig?”

Een zomer vol liefde

Wanneer we vragen welke gedachte er achter haar nieuwste tekst schuilgaat, hoeft Suus niet lang na te denken. “Ik heb het gevoel dat er een mooie zomer aankomt”, zegt ze. “De zon schijnt, mensen zijn vrolijker en er hangt iets positiefs in de lucht. Daarom zeg ik: we zijn klaar voor de zomer.”

Mooie ontmoetingen

Dat haar initiatief zo goed wordt ontvangen doet haar zichtbaar goed. Bovendien lijken zich hierdoor ook nieuwe mogelijkheden aan te dienen. Daar wil ze voorlopig nog niet te veel over vertellen, maar duidelijk is dat haar krijtactiviteiten steeds meer aandacht krijgen. Toch vindt ze iets anders nog veel waardevoller. “De mooiste opbrengst is niet in geld uit te drukken. Het zijn de ontmoetingen. Mensen die elkaar normaal gesproken voorbijlopen raken ineens met elkaar in gesprek. Dat vind ik het allermooist.“ Volgens Suus laat dat zien, dat er behoefte is aan meer contact tussen mensen. “We communiceren tegenwoordig veel via sociale media, maar een echt gesprek op straat blijft bijzonder. Dat is spontaan en oprecht.”

Met een doosje krijtjes, een flinke dosis positiviteit en een grote glimlach weet Suus mensen even stil te laten staan. En daarmee heeft ze De Ronde Venen misschien toch een klein beetje leuker gemaakt. Nu de wereld nog!

Suus wil de wereld een beetje mooier maken. Foto: Peter Pos.