Drukte, wachttijden en een beetje geduld

De Ronde Venen – De zomermaanden zijn traditiegetrouw een piekperiode op en rond het water in De Ronde Venen. Zodra de zon zich laat zien, zoeken inwoners en recreanten massaal verkoeling op plassen, rivieren en vaarten. Dat betekent ook dat het voor de brugwachters een van de drukste tijden van het jaar is. Zij zorgen ervoor dat zowel vaarverkeer als wegverkeer zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Wat veel mensen niet weten, is dat brugwachters vaak verantwoordelijk zijn voor meerdere bruggen tegelijk. Ze bewegen zich tussen verschillende locaties en moeten soms letterlijk heen en weer pendelen. Daardoor kan het 15 tot 30 minuten duren voordat een brugwachter bij een specifieke brug aanwezig is. In de praktijk leidt dit ertoe dat de laatste brugopening soms al voor de officiële sluitingstijd plaatsvindt.

Voor recreanten op het water is het daarom verstandig om niet op het laatste moment bij een brug aan te komen. Wie zeker wil zijn van passage, doet er goed aan om minimaal een half uur voor de sluitingstijd aanwezig te zijn. De actuele bedieningstijden verschillen per brug en zijn te raadplegen via de gemeentelijke website.

Technische storingen

Daarnaast speelt het weer een rol. Bij hogere temperaturen neemt de kans op technische storingen toe. Om te voorkomen dat bruggen vast komen te staan met alle gevolgen voor zowel water- als wegverkeer kan de gemeente ervoor kiezen het aantal brugopeningen tijdelijk te beperken. Dit is een voorzorgsmaatregelm die vooral bedoeld is om grotere problemen en langdurige stremmingen te voorkomen.

Het betekent in de praktijk, dat niet iedere passage direct mogelijk is en dat enige wachttijd soms onvermijdelijk blijft. Begrip daarvoor is volgens de gemeente belangrijk, juist omdat de brugbediening een balans vraagt tussen veiligheid, doorstroming en betrouwbaarheid van de installaties.

Voor wie het water opgaat deze zomer geldt dus: plan vooruit, houd rekening met wachttijden en controleer vooraf de bedieningstijden. Daarmee blijft het voor iedereen op het water en op de weg zo aangenaam mogelijk.

Meer informatie en actuele openingstijden van bruggen zijn te vinden op: www.derondevenen.nl/bruggen.

Foto: aangeleverd.